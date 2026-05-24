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फाल्टा उपचुनावः 10वें दौर के बाद भाजपा उम्मीदवार की बढ़त 38,940 वोट हुई, सीपीआई(एम) दूसरे स्थान पर

फाल्टा में भाजपा की बड़ी बढ़त, गिनती में विपक्ष पीछे
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Dainik Hawk·
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May 24, 2026, 09:11 AM
फाल्टा उपचुनावः 10वें दौर के बाद भाजपा उम्मीदवार की बढ़त 38,940 वोट हुई, सीपीआई(एम) दूसरे स्थान पर

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना स्थित फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान की गिनती के अभी 11 और दौर पूरे होने बाकी हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार देबांग्शु पांडा की बढ़त का अंतर पहले ही बढ़कर 38,940 वोटों तक पहुंच गया है।

कुल मिलाकर, वोटों की गिनती के 21 राउंड होंगे और गिनती के 10वें राउंड के आखिर में भाजपा उम्मीदवार को 64,238 वोट मिले थे।

दूसरी ओर, गिनती के 10वें राउंड के आखिर में, सीपीआई (एम) उम्मीदवार, शंभूनाथ कुर्मी ने 25,298 वोट हासिल करके अपनी दूसरी पोजिशन मजबूत कर ली है।

कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, अब्दुर रज्जाक काफी पीछे, तीसरे स्थान पर हैं, उन्हें सिर्फ 6,429 वोट मिले हैं।

रविवार सुबह 8 बजे गिनती शुरू होने के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर बने हुए हैं, उन्हें सिर्फ 3,304 वोट मिले हैं।

रविवार का यह ट्रेंड, फाल्टा के नतीजों से बिल्कुल अलग है चाहे वह 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हों या 2024 के लोकसभा चुनाव।

2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में, तृणमूल कांग्रेस के शंकर कुमार नस्कर फाल्टा से 41,000 वोटों के अंतर से चुने गए थे, फाल्टा, डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले सात विधानसभा क्षेत्रों में से एक है।

अभिषेक बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे हैं, डायमंड हार्बर सीट का तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

2024 के लोकसभा चुनावों में, फाल्टा विधानसभा क्षेत्र ने बनर्जी को लगभग 1,20,000 वोटों की बढ़त दी थी, जिसे विपक्षी पार्टियों ने मतदान प्रक्रिया का मजा बताया था।

राज्य के एक भाजपा नेता ने कहा कि अभिषेक बनर्जी अक्सर अपने 'डायमंड हार्बर मॉडल' पर गर्व करते थे। अब उस मॉडल का असली चेहरा सामने आ गया है। रविवार का यह ट्रेंड अभिषेक बनर्जी की जीत के पीछे के राज भी खोलता है। 2024 में डायमंड हार्बर से 7,00,000 से ज्यादा वोटों की अकल्पनीय बढ़त मिली थी, जिसमें फाल्टा ने सबसे ज्यादा बढ़त दी थी।

रिपोर्ट लिखे जाने तक तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई (एम) और कांग्रेस समेत किसी भी विपक्षी पार्टी की ओर से इन ट्रेंड्स पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम

 

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