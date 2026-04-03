Government Medical Jobs India : 65 की उम्र में सरकारी नौकरी का मौका, ईएसआईसी में प्रोफेसर सहित 41 पद रिक्त

गांधीनगर: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। ईएसआईसी ने प्रोफेसर समेत विभिन्न 41 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

ईएसआईसी ने जिन 41 पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन मांगे हैं, उनमें प्रोफेसर के 8, एसोसिएट प्रोफेसर के 13, असिस्टेंट प्रोफेसर के 10, सीनियर रेजिडेंट के 4, और ट्यूटर/डेमोंस्ट्रेटर के 6 पद शामिल हैं।

ईएसआईसी की ओर से जारी पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पद अनुसार 56,100 से 1,18,500 रुपए के बीच प्रति महीने होगी।

इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार एमबीबीएस, एमडी/एमएस की डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता और तय सालों का अनुभव होना भी अनिवार्य है।

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु पद अनुसार 45 से 67 साल के बीच निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 7 अप्रैल के आधार पर की जाएगी। वहीं, आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो जनरल/ओबीसी के लिए 500 रुपए है। वहीं, एससी/एसटी और महिला उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी जाएगी।

वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन पद अनुसार 7 से 9 अप्रैल के बीच 'ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नरोदा-बापुनगर, डीन कार्यालय, तीसरी मंजिल, नगर निगम स्विमिंग पूल के सामने, खोखरा, अहमदाबाद, गुजरात–380008' पते पर सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच किया जाएगा। ऐसे में जो उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, उन्हें समय से केंद्र पर पहुंचने के साथ सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स को ले जाने की सलाह दी जाती है।

वहीं, कैंडिडेट्स भर्ती, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, वहां संबंधित पद के लिए जारी विस्तृत ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।

--आईएएनएस