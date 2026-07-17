एसआईआर की बढ़ी समय-सीमा का भाजपा ने किया स्वागत, अफवाहों से बचने की अपील

नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने शुक्रवार को शहर में एसआईआर की समय-सीमा बढ़ाने के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने नागरिकों को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं द्वारा पूर्वांचलियों के बीच मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों को लेकर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं से सावधान रहने को कहा।

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दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 'आप' नेता दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली समुदाय और झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काते रहते हैं।

ऐसा करते समय वे यह भूल जाते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों से आकर दिल्ली में बसे लोगों ने अपने गृह राज्यों में लगातार भाजपा सरकारों को चुना है।

उन्होंने कहा कि 'आप' के गलत सूचना अभियान का पूर्वांचल समुदाय पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि आप नेताओं ने पूर्वांचल समुदाय के नाम पर एसआईआर का मुद्दा उठाया है, लेकिन उनका असली मकसद अपने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मतदाताओं को बचाना है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में हर राज्य के लोग रहते हैं, जिनमें पूर्वांचल क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वे सरकारी बीएलओ और अपने-अपने इलाकों में भाजपा के बीएलए-2 प्रतिनिधियों या विभिन्न जिलों में भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं की मदद से अपना वैध मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित कर सकते हैं।

हर्ष मल्होत्रा ​​ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के लिए बढ़ाई गई समय-सीमा से बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एसआईआर के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, यह सुनिश्चित करना कि कोई विदेशी नागरिक भारतीय मतदाता के रूप में पंजीकृत न हो और दूसरा यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक भारतीय नागरिक केवल एक ही स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हो।

हर्ष मल्होत्रा ​​ने दिल्ली के लोगों से अपील की कि वे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का शिकार न बनें। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पंजीकृत किसी भी दिल्ली निवासी का वोट कोई नहीं हटा सकता और भाजपा ऐसा कोई काम नहीं होने देगी।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी