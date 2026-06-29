एपीसीपीडीसीएल में 60 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पदों पर नौकरी का मौका, 20 जुलाई तक करें आवेदन

अमरावती, 29 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीसीपीडीसीएल) ने सीधी भर्ती के माध्यम से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (एईई) के विभिन्न 60 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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एपीसीपीडीसीएल की ओर से एईई के पोस्ट के लिए जारी 60 रिक्तियों में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 56, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल) के 3 और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (टेलीकॉम) का 1 पद शामिल हैं।

एईई के इन सभी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 30 जून के सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई तय की गई है। ऐसे में जो पात्र उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे एपीईपीडीसीएल के ऑफिशियल पोर्टल पर आवेदन लिंक सक्रिय होने के बाद से तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) पद के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री या इसके बराबर मानी गई कोई अन्य योग्यता; असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (टेलीकॉम) पोस्ट के लिए टेलीकम्युनिकेशंस/इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री या इसके बराबर मानी गई कोई अन्य योग्यता; और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल) पद के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या इसके बराबर मानी गई कोई अन्य योग्यता होनी चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जुलाई के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी), मेरिट सूची, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 2 वर्ष की प्रोबेशन के दौरान 75,000 रुपए प्रति माह होगी। इसके बाद उम्मीदवारों की सैलरी 86, 245 से 2,08,915 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसी अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो 1,000 रुपए तय किया गया है। कैंडिडेट्स ध्यान दें कि सीबीटी 22 से 29 अगस्त तक आयोजित होने की संभावना है।

--आईएएनएस

डीके/पीएम