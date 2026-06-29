एपीजेनको में 100 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पदों पर भर्ती का अवसर, 30 जून से शुरू होंगे आवेदन

अमरावती, 29 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीजेनको) ने विभिन्न शाखा के अनुसार असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (एईई) के कुल 100 पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है।

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एपीजेनको की ओर से जारी 100 पदों में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 52, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (मैकेनिकल) के 21 और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) के 7 और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल) के 20 पद शामिल हैं।

एईई के इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 30 जून के सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई तय की गई है। ऐसे में जो योग्य उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने की इच्छा रखते हैं, वे एपीजेनको की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन लिंक सक्रिय होने के बाद से तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले सफलतापूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/एएमआईई या इसके बराबर की योग्यता; मैकेनिकल ब्रांच के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/एएमआईई या इसके बराबर की योग्यता; इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग/इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल्स इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल इंजीनियरिंग/इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और पावर/पावर इलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग/कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीई/बीटेक/एएमआईई या इसके बराबर की योग्यता; और सिविल ब्रांच के लिए सिविल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/एएमआईई या इसके बराबर की योग्यता होनी चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जुलाई के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी), मेरिट सूची, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 2 वर्ष की प्रोबेशन के दौरान 75,000 रुपए प्रति माह होगी। इसके बाद उम्मीदवारों की सैलरी 86,245 से 2,08,915 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसके अलावा आवेदकों को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो 1,000 रुपए तय किया गया है।

--आईएएनएस

डीके/पीएम