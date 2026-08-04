कोलकाता, 4 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया रहाटकर पहली बार पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाली हैं। रहाटकर तीन दिवसीय दौरे के लिए बुधवार को कोलकाता पहुंचेंगी। इस संबंध में अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी।

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अपनी यात्रा के दौरान, एनसीडब्ल्यू प्रमुख राज्य में महिलाओं की सुरक्षा की समीक्षा करेंगी और राज्य में विभिन्न संस्थानों की मदद से न्याय सुनिश्चित करने, कानूनी जागरूकता बढ़ाने और मानव तस्करी को रोकने के बारे में चर्चा करेंगी।

इसके लिए कोलकाता और हावड़ा में कई बैठकें, कार्यशालाएं और सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को रहाटकर कोलकाता पहुंचने के बाद सीधे पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायशास्त्र विश्वविद्यालय जाएंगी। वहां आयोग प्रमुख कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करेंगी। बाद में, वे धनधान्य सभागार में महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों से मिलेंगी और राष्ट्रीय पुस्तकालय में शी सर्व्स कार्यक्रम में भाग लेंगी।

अगले दिन यानी 6 अगस्त को, विजया रहाटकर राजारहाट के बिस्वा बांग्ला कन्वेशन सेंटर में महिला नेतृत्व वाला बंगाल शीर्षक से बंगाल महिला विकास सम्मेलन का उ‌द्घाटन करेंगी। उसी दिन वह कोलकाता में एक सार्वजनिक सुनवाई में राज्य की महिलाओं की शिकायतों को सुनेंगी और बाद में राज्य के पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ महिला सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगी।

7 अगस्त को आयोग प्रमुख हावड़ा के शरद सदन में एक प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेंगी। उनके जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से मिलने का भी कार्यक्रम है।

इसके अलावा, विजया रहाटकर कोलकाता के न्यू टाउन स्थित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के मुख्यालय में मानव तस्करी की रोकथाम पर एक विशेष कार्यशाला को भी संबोधित करेंगी।

एनसीडब्ल्यू ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार आयोग की अध्यक्ष इस दौरे के दौरान स्वयं दो महिला जनसुनवाई की अध्यक्षता करेंगी। शुक्रवार को कोलकाता और हावड़ा में आयोजित होने वाली इन दो सार्वजनिक सुनवाई में महिलाएं सीधे तौर पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगी।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम