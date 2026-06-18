एनसीबी और चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई, अंतरराष्ट्रीय ड्रग मॉड्यूल का भंडाफोड़

चंडीगढ़, 18 जून (आईएएनएस)। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की चंडीगढ़ जोनल यूनिट और चंडीगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े ड्रग तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। ट्राईसिटी क्षेत्र में चलाए गए इस विशेष ऑपरेशन के दौरान पंजाब के खरड़ में सक्रिय एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया, जिसके अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।

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अधिकारियों के अनुसार, ऑपरेशन की शुरुआत एक संदिग्ध वाहन को रोककर उसकी तलाशी लेने से हुई। यह वाहन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, जो पेशे से वकील है। तलाशी के दौरान एनसीबी अधिकारियों ने वाहन से 93 ग्राम मेथामफेटामाइन (आइस) और 10 ग्राम हेरोइन बरामद की। प्रारंभिक पूछताछ और मिले सुरागों के आधार पर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पंजाब के खरड़ स्थित एक फ्लैट पर छापा मारा।

फ्लैट की तलाशी के दौरान अधिकारियों को बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ मिले। यहां से 700 ग्राम मेथामफेटामाइन और 250 ग्राम पोस्ता भूसा बरामद किया गया। इस कार्रवाई में कुल 793 ग्राम मेथामफेटामाइन, 10 ग्राम हेरोइन और 250 ग्राम पोस्ता भूसा जब्त किया गया। बरामद मेथामफेटामाइन की मात्रा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत निर्धारित कमर्शियल मात्रा से लगभग 16 गुना अधिक बताई जा रही है, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाती है।

जांच के दौरान फ्लैट में आरोपी के साथ रह रही एक महिला को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे अपराध में सहायता करने और ड्रग तस्करी गतिविधियों में सक्रिय सहयोग देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

एनसीबी की जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। उसके खिलाफ 25 दिसंबर 2023 को चंडीगढ़ के सेक्टर-36 पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी