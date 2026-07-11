एनसीआर में पूरे सप्ताह 'नो वार्निंग', तापमान बढ़ने से उमस और गर्मी कर सकती है परेशान

नोएडा, 11 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों को आने वाले दिनों में मौसम के दोहरे मिजाज का सामना करना पड़ सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, सप्ताह के दौरान कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, हालांकि किसी भी दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है।

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मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह के लिए 'नो वार्निंग' की स्थिति बरकरार रखी है। ऐसे में हल्की और छिटपुट बारिश के बावजूद तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस का अधिक सामना करना पड़ेगा।

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार 11 जुलाई को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। सुबह के समय आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) 85 प्रतिशत और शाम के समय 80 प्रतिशत तक रह सकती है। हालांकि, इस दिन भी किसी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

इसके बाद 12 जुलाई को मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 13 जुलाई को भी मौसम लगभग इसी तरह बना रहेगा। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। आर्द्रता सुबह 80 प्रतिशत और शाम 65 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

14 जुलाई को भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा, जबकि सुबह 80 प्रतिशत और शाम 65 प्रतिशत आर्द्रता रहने की संभावना है। वहीं, 15 जुलाई और 16 जुलाई को आसमान सामान्य रूप से बादलों से ढका रहने का अनुमान है। दोनों दिनों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके बावजूद मौसम विभाग ने दोनों दिनों के लिए भी कोई चेतावनी जारी नहीं की है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सप्ताह के दौरान स्थानीय स्तर पर बादल बनने के कारण कुछ इलाकों में हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन व्यापक या भारी वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। दूसरी ओर तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी और नमी का स्तर ऊंचा रहने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। खासकर दोपहर के समय धूप और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीसीएच