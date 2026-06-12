एनसीआर में मौसम ने ली करवट, पूरे सप्ताह राहत के आसार; बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी

नोएडा, 12 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को अब राहत मिलने लगी है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश, तेज हवाओं और बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

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मौसम विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार 12 जून के लिए बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में करीब 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है।

आईएमडी के स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 12 जून को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिनभर गरज के साथ बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि सुबह, पूर्वाह्न, दोपहर और शाम के समय हल्की से बहुत हल्की वर्षा, आकाशीय बिजली तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 13 जून को भी मौसम का रुख नरम बना रहेगा। इस दिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूरे दिन गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, हालांकि इस दिन किसी विशेष चेतावनी की घोषणा नहीं की गई है। 14 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा कुछ स्थानों पर गरज-चमक की स्थिति विकसित हो सकती है। इस दिन भी कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं 15 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है, जिससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के प्रभाव से उत्तर भारत के मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार बदल रहे मौसम के कारण एनसीआर के लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी और लू से राहत मिलेगी। अगले कुछ दिनों तक तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, जिससे लोगों को सुहावने मौसम का अनुभव होगा। फिलहाल बारिश और बादलों की मौजूदगी ने एनसीआर में गर्मी का असर काफी हद तक कम कर दिया है और पूरे सप्ताह राहत का माहौल बने रहने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

पीकेटी/एएस