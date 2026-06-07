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एनएमडीसी लिमिटेड में अप्रेंटिस के 180 पदों पर बंपर भर्ती, 11 जून तक वॉक-इन इंटरव्यू

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 07, 2026, 03:36 PM
एनएमडीसी लिमिटेड में अप्रेंटिस के 180 पदों पर बंपर भर्ती, 11 जून तक वॉक-इन इंटरव्यू

रायपुर, 7 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एनएमडीसी) ने ट्रेड, ग्रेजुएट, और तकनीशियन अप्रेंटिस के कुल 180 पदों पर बंपर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जो पद के अनुसार 11 जून तक होगी।

एनएमडीसी ने अप्रेंटिस के जिन 180 पदों पर रिक्तियों की घोषणा की है, उनमें ट्रेड अप्रेंटिस से सीओपीए (पीएएसएए) के 30, मैकेनिक (डीजल) के 25, फिटर के 20, इलेक्ट्रीशियन के 30, वेल्डर (गैस और विद्युत) के 20, मैकेनिक (मोटर वाहन) के 20, और मशीनिस्ट के 5 पद; ग्रेजुएट अप्रेंटिस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 4, माइनिंग इंजीनियरिंग के 4, और सिविल इंजीनियरिंग के 2 पद; और तकनीशियन अप्रेंटिस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 3, माइनिंग इंजीनियरिंग के 2, और एमओएम के 4 पद शामिल हैं।

ट्रेड अप्रेंटिस पद पर नियुक्तियों के लिए कैंडिडेट्स के पास संबंधित विषय में आईटीआई, ग्रेजुएट अप्रेंटिस पद के लिए 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री, और तकनीशियन अप्रेंटिस पद के लिए इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है।

इन पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जो पद अनुसार 1 जून से 11 जून के बीच सुबह 10 बजे से 'प्रशिक्षण संस्थान, बीआईओएम, बाचेली कॉम्प्लेक्स, बाचेली' पते पर आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में जो इच्छुक उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, उन्हें केंद्र पर समय से पहुंचने के अलावा अपने साथ जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, योग्यता प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आदि की मूल कॉपी और प्रिंट आउट याद से सत्यापन और जमा करने के लिए साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल होने से पहले कैंडिडेट्स को ट्रेड अप्रेंटिस पदों के लिए एनएपीएस और ग्रेजुएट एवं तकनीशियन अप्रेंटिस पदों के लिए एनएटीएस की आधिकारिक पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। वहीं, उम्मीदवारों को वॉक-इन-इंटरव्यू में शामिल होने के लिए अपना पंजीकरण कराने हेतु उसी दिन सुबह 9 बजे से पहले साक्षात्कार स्थल पर पहुंचना होगा।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी