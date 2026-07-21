एनएचपीसी सुरंग हादसाः पीएम मोदी ने सिक्किम के सीएम से बात की, बचाव अभियान में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया

गंगटोक, 21 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से नामची जिले में एनएचपीसी तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग में हुए हादसे के बाद बात की। उन्होंने राज्य को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस हादसे में सात लोगों की जान चली गई और बचाव अभियान जारी है।

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सिक्किम सरकार के अनुसार, प्रधानमंत्री ने झोलंगी के समरदुंग में निर्माणाधीन सुरंग की स्थिति का जायजा लिया और चल रहे बचाव कार्यों की समीक्षा की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस त्रासदी पर गहरी चिंता व्यक्त की और प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

उन्होंने राज्य सरकार को बचाव अभियान और राहत उपायों के लिए केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री तमांग ने प्रधानमंत्री के त्वरित हस्तक्षेप और निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र के आश्वासन ने राज्य प्रशासन को शक्ति और भरोसा प्रदान किया है, क्योंकि बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया जा रहा है।

कई एजेंसियां ​​युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। इनमें नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ), स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ), सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला प्रशासन, सिक्किम पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, रंगपो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मेडिकल टीमें और स्थानीय स्वयंसेवक शामिल हैं। पाकयोंग और सिलीगुड़ी से विशेष बचाव टीमें भी इस अभियान में शामिल हो गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह बचाव अभियान पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। उन्होंने संबंधित सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अभियान में तेजी लाएं, प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दें और इस दौरान सुरक्षा के कड़े मानकों का पालन सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री तमांग ने मारे गए कर्मचारियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल समय में राज्य सरकार उन्हें पूरा सहयोग देगी। उन्होंने जटिल बचाव अभियान में लगे बचाव कर्मियों के समर्पण, साहस और पेशेवर रवैये की भी सराहना की।

मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए शांत रहने, भ्रामक जानकारी न फैलाने और प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। सिक्किम सरकार ने बचाव अभियान को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से चलाने तथा त्रासदी से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

इससे पहले अधिकारियों ने पुष्टि की कि सुरंग ढहने से सात श्रमिकों की मृत्यु हो गई है, जबकि फंसे हुए शेष श्रमिकों को निकालने के प्रयास जारी हैं।

--आईएएनएस

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