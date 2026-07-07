एनएचआईडीसीएल में 100 एसोसिएट पदों पर नियुक्ती का आवसर, 8 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन

नई दिल्ली, 7 जुलाई (आईएएनएस)। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (जहां एनएचआईडीसीएल काम करता है) में पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर एसोसिएट के कुल 100 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आवेदन मांगे हैं।

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एनएचआईडीसीएल ने जिन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 100 एसोसिएट पदों पर भर्ती निकाली है, उनमें असम में 10, अरुणाचल प्रदेश में 10, जम्मू एवं कश्मीर (जम्मू) में 5, जम्मू एवं कश्मीर (श्रीनगर) में 5, मणिपुर में 10, मेघालय में 10, मिजोरम में 8, नगालैंड में 5, सिक्किम में 5, त्रिपुरा में 10, उत्तराखंड में 5, लद्दाख में 2, पश्चिम बंगाल में 8 और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 7 पद शामिल हैं।

एसोसिएट के कुल 100 पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई के सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त तय की गई है। जो पात्र उम्मीदवार इन रिक्तियों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे एनएचआईडीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि के शाम 5 बजे तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों के पास सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या इसके बराबर की पढ़ाई आईआईटी, एनआईटी या ऐसे दूसरे संस्थानों से प्राप्त किए हुए होनी चाहिए, जो ग्रेजुएशन वाले वर्ष या उससे ठीक पहले वाले वर्ष में एनआईआरएफ (राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क) रैंकिंग की इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप 100 में शामिल रहे हों।

आवेदकों की अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 6 जुलाई के आधार पर की जाएगी। वहीं आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और स्किल के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग एवं पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 70,000 से 80,000 रुपए के बीच प्रतिमाह होगी।

एनएचआईडीसीएल की ओर से यह भर्ती शुरू में 2 वर्ष की तय अवधि के लिए होगी, जिसे एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष तक किया जा सकता है।

--आईएएनएस

डीके/वीसी