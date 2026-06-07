एनडीएमसी के वीसी कुलजीत सिंह चहल ने उत्तर पश्चिम मोती बाग में वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने रविवार को उत्तर पश्चिम मोती बाग स्थित केंद्रीय सरकारी आरडब्ल्यूए द्वारा सामुदायिक केंद्र में आयोजित 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया।

Read More

कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों और निवासी कल्याण संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें आरडब्ल्यूए टाइप-टू और टाइप-थ्री के सचिव एमएस हक और सदस्य रतीश एमके, साथ ही उत्तर पश्चिम मोती बाग स्थित आरडब्ल्यूए टाइप-फॉर के अध्यक्ष आरएन प्रसाद, सचिव मधुलिका और सदस्य सौरभ अग्रवाल शामिल थे। एनडीएमसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया।

प्रतिभागियों ने अपनी माताओं के नाम पर पौधे लगाए, जो पर्यावरण संरक्षण, कृतज्ञता और सामाजिक जिम्मेदारी का सशक्त संदेश देते हैं।

वृक्षारोपण अभियान से पहले, चहल ने स्थानीय निवासियों और आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों से बातचीत की और नागरिक सुविधाओं और विकास संबंधी मुद्दों पर उनकी चिंताओं को सुना। बातचीत के दौरान वृक्षों की छंटाई, बिजली के खंभों की स्थापना और रखरखाव, सामुदायिक केंद्र में एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था, पार्कों का रखरखाव, बैडमिंटन कोर्ट की मांग और स्वच्छता कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि जैसे मुद्दे उठाए गए।

इन मुद्दों का तत्काल संज्ञान लेते हुए, चहल ने संबंधित एनडीएमसी विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यथासंभव एक महीने के भीतर समस्याओं का समाधान किया जाए।

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए चहल ने कहा कि 'एक पेड़ मां के नाम' केवल एक वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं है; यह पर्यावरण जागरूकता के लिए एक जन आंदोलन है। अपनी माताओं के नाम पर एक पेड़ लगाकर, हम न केवल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरित भविष्य की नींव भी रखते हैं।

उन्होंने कहा कि एनडीएमसी पूरे वर्ष परिषद क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर प्रत्येक रविवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि बागवानी, स्वास्थ्य, सिविल इंजीनियरिंग, सड़क, जल आपूर्ति, जल निकासी और विद्युत विभाग रोपित पौधों की उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वय में काम कर रहे हैं।

चहल ने नागरिकों से पौधों के पालन-पोषण की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने और सक्रिय जनभागीदारी के माध्यम से इस पर्यावरण अभियान को और मजबूत करने की अपील की।

--आईएएनएस

एमएस/