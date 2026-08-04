एनडीए संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक, मॉनसून सत्र की रणनीति पर होगी चर्चा

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस) एनडीए संसदीय दल मंगलवार को संसद पुस्तकालय भवन (पीएलबी) में अपनी 'मंगल मिलन' बैठक करेगा। इस बैठक का मकसद मॉनसून सत्र के बचे हुए 10 दिनों के लिए सत्ताधारी गठबंधन की सदन की रणनीति तय करना है।

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संसद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यालय की ओर से लोकसभा और राज्यसभा के सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सदस्यों को भेजे गए एक नोट में कहा गया है, "लोकसभा और राज्यसभा के सभी माननीय एनडीए सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस कार्यक्रम में शामिल होने का समय निकालें और तय समय पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहें।"

संसद में भाजपा के कार्यालय सचिव ने बताया कि यह बैठक मंगलवार सुबह 9.30 बजे जी.एम.सी. बालयोगी ऑडिटोरियम में शुरू होगी।

इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ-साथ एनडीए के अन्य सांसदों के शामिल होने की उम्मीद है।

'मंगल मिलन' बैठक असल में एनडीए संसदीय दल के साप्ताहिक रणनीति सत्र का ही नया रूप है, जिसे रचनात्मक बातचीत और गठबंधन के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है।

संसद सत्र के दौरान रोजाना सदन के कामकाज के प्रबंधन और अलग-अलग पार्टियों के बीच आम सहमति बनाने के अलावा, 'मंगल मिलन' बैठक एनडीए के सहयोगी दलों के साथ तालमेल बढ़ाने का भी एक जरिया है।

यह बैठक चर्चाओं में एनडीए सांसदों की भागीदारी को बढ़ावा देती है और शिवसेना, एलजेपी, टीडीपी, जेडीयू और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों जैसे अहम सहयोगी दलों के बीच बोलने की जिम्मेदारियां बांटने में मदद करती है।

28 जुलाई को हुई पिछली 'मंगल मिलन' बैठक में एनसीपीआई की सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय और सायोनी घोष पहली बार शामिल हुईं। ये सांसद पहले तृणमूल कांग्रेस में थीं और अब एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के साथ इस बैठक में शामिल हुईं।

नेशनल नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के कई सांसदों ने, जो पहली बार एनडीए संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक में शामिल हुए थे, सत्ताधारी गठबंधन के "व्यवस्थित कामकाज" की तारीफ भी की थी।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस