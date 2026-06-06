एनडीए ने नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर सराहा

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को भारत में चुनी हुई सरकार के प्रमुख के तौर पर सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने का पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने उनके कार्यकाल की सराहना की। एनडीए नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की सेना, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाकर भारत का मान बढ़ाया है।

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मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लोगों ने 2014 में कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी को चुनकर ऐतिहासिक जनादेश दिया और केंद्र में सरकार बनाने के लिए भाजपा को पूर्ण बहुमत भी दिया। पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के सर्वांगीण विकास के लिए कई प्रयास किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जब दुनिया भू-राजनीतिक उथल-पुथल के असर से जूझ रही है, तब वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7 प्रतिशत आंकी गई है।

शेखावत ने कहा कि बारह साल पहले, केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के आने से पहले लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ गया था।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी को 140 करोड़ लोग पसंद करते हैं। वह दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और एक बेहद प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय राजनेता हैं जिन्हें पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। सार्वजनिक नेतृत्व में उनके लगातार 25 साल पूरे होना एक बड़ी उपलब्धि होगी।

उन्होंने कहा कि हम सभी पार्टी कार्यकर्ता देश भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे ताकि लोगों तक पहुंच सकें और उनसे जुड़ सकें।

बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पीएम मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर इतिहास रचने जा रहे हैं।

उन्होंने आईएएनएस से ​​कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सैन्य और आर्थिक ताकत, साथ ही उसकी विदेश नीति, दुनिया में सबसे मजबूत है।

शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा कि यह देश के लिए गर्व की बात है कि किसी ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी का अपने काम के प्रति समर्पण और निरंतरता काबिले तारीफ है। वह एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते और न तो थकते हैं और न ही रुकते हैं।

शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े के अनुसार, पीएम मोदी ने भारत का वैश्विक कद बढ़ाया है और दुनिया भर में देश की प्रतिष्ठा को मजबूत किया है।

उन्होंने आईएएनएस से ​​कहा कि आज भारत को दुनिया भर में पहचान और भरोसा मिला है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है और इसका काफी श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है।

जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि भारत जैसे देश के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है, जहां अलग-अलग भाषाएं बोलने और अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरा है। मैं पूरे देश की ओर से पीएम मोदी को बधाई देता हूं।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम