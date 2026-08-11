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भारत समाचार

एनडीए के 'मंगल मिलन' में लहराया तिरंगा, सांसद राजिंदर गुप्ता भी शामिल हुए

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(Updated )
एनडीए

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। संसद पुस्तकालय भवन में मानसून सत्र के आखिरी दिनों से पहले मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक 'मंगल मिलन' बैठक देशभक्ति के माहौल में शुरू हुई। इस दौरान सांसदों ने तिरंगा लहराया और 'वंदे मातरम' व 'भारत माता की जय' के नारे लगाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ राजिंदर गुप्ता भी उन एनडीए सांसदों में शामिल थे, जिन्होंने तिरंगा लहराने के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

यह बैठक ऐसे समय में हुई जब एनडीए सत्र के आखिरी चरण की तैयारी कर रहा है। सत्र के आखिरी दो दिनों में लंबित विधायी कामकाज और विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शनों का असर देखने को मिल सकता है।

मौजूद सांसदों में राजिंदर गुप्ता भी शामिल थे, जिन्होंने गठबंधन के अन्य सदस्यों के साथ कार्यवाही में भाग लिया। इस बैठक ने एनडीए सांसदों को मानसून सत्र के आखिरी दो दिनों से पहले एकजुट होने का मौका दिया। इस सत्र में विपक्षी दलों द्वारा बार-बार कामकाज में बाधा डालने और विरोध प्रदर्शन करने की घटनाएं होती रही हैं।

बैठक की शुरुआत 'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' के नारों के साथ हुई और प्रधानमंत्री व राजिंदर गुप्ता सहित एनडीए सांसदों ने तिरंगा लहराया।

राजिंदर गुप्ता ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, "आजादी का सम्मान, भविष्य के लिए प्रेरणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायक नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के तहत, भारत नई संभावनाओं को अपना रहा है, अपनी नींव मजबूत कर रहा है और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारा तिरंगा सिर्फ एक प्रतीक नहीं है। इसमें उन लोगों का बलिदान शामिल है, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई और हर उस भारतीय की उम्मीदें जुड़ी हैं जो एक मजबूत कल का सपना देखता है। 'हर घर तिरंगा' के जरिए, आइए उस गर्व का जश्न मनाएं जो हमें एकजुट करता है और एक विकसित भारत बनाने के अपने संकल्प को दोहराएं। जय हिंद!"

देशभक्ति का यह प्रदर्शन स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले और 'हर घर तिरंगा' अभियान में ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों की भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री की अपील के बाद हुआ।

इस साल का अभियान 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से 15 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने और राष्ट्र-निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का आह्वान किया है।

बैठक के बाद एनडीए सांसद संसद की ओर मार्च करते हुए आगे बढ़े। इस दौरान विपक्ष का कई मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शन जारी रहा, जिनमें नीट परीक्षा विवाद और 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जैसे मुद्दे शामिल थे।

मंगलवार की बैठक और उसके बाद हुए मार्च ने सत्र के आखिरी दौर की मुख्य बातों को एक साथ पेश किया: संसदीय तालमेल, राजनीतिक खींचतान और राष्ट्रीय प्रतीकों का जोरदार प्रदर्शन।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी