एम्स-कल्याणी में 84 जूनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती जारी, 24 अगस्त तक आवेदन का अवसर

कोलकाता, 4 अगस्त (आईएएनएस)। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। एम्स, कल्याणी, पश्चिम बंगाल ने अपने विभिन्न विभागों में कार्यकाल के आधार पर जूनियर रेजिडेंट (गैर-शैक्षणिक) के कुल 84 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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एम्स-कल्याणी की ओर से जूनियर रेजिडेंट (गैर-शैक्षणिक) पोस्ट के लिए जारी 84 रिक्तियों में अनारक्षित (यूआर) के 34, ईडब्ल्यूएस के 8, ओबीसी के 23, एससी के 13 और एसटी के 6 पद शामिल हैं।

इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त तय की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार एम्स-कल्याणी की ओर से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित पोस्ट के लिए जारी अधिसूचना में दिए गए आवेदन लिंक के माध्यम से तय अंतिम तिथि के शाम 5 बजे तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास एनएमसी (नेशनल मेडिकल कमीशन) से मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस किया होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार ने अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी कर ली हो और उसके पास इंटर्नशिप पूरी होने का सर्टिफिकेट तथा किसी भी राज्य मेडिकल काउंसिल के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ध्यान दें कि जिन उम्मीदवारों ने पहले ही कहीं भी दो बार जूनियर रेजिडेंसी पूरी कर ली है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदकों की अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदन और जरूरी दस्तावेजों की जांच, लिखित परीक्षा एवं पर्सनल इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चुने गए कैंडिडेट्स की सैलरी 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स का लेवल 10 के तहत 15,600 से 39,100 रुपए के बीच प्रतिमाह होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को 5,400 रुपए ग्रेड पे (जीपी) और अन्य लाभ व भत्ते भी दिए जाएंगे।

लिखित परीक्षा 8 सितंबर को 'परीक्षा हॉल, ग्राउंड फ्लोर, ऑडिटोरियम बिल्डिंग, एम्स कल्याणी' पते पर आयोजित होने की संभावना है। वहीं, इंटरव्यू की तारीख की जानकारी कैंडिडेट्स को सही समय पर दी जाएगी।

फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो अनारक्षित/ओबीसी के लिए 1,000 रुपए और एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए तय किया गया है। वहीं, पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।

--आईएएनएस

डीके/वीसी