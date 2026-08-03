एमईसीएल भर्ती 2026: एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के कई पदों पर नौकरी का सुनहरा अवसर, 14 अगस्त तक करें आवेदन

मुंबई, 3 अगस्त (आईएएनएस)। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल) में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। दरअसल, एमईसीएल ने 'इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2024' के तहत कार्यकारी प्रशिक्षु (एग्जीक्यूटिव ट्रेनी) के विभिन्न 13 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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एमईसीएल की ओर से जारी 13 रिक्तियों में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी(इलेक्ट्रिकल) का 1, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (मैकेनिकल) - खरीद एवं अनुबंध विभाग के 5, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (मैकेनिकल) - भंडार एवं निपटान विभाग के 2 और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (मैकेनिकल) - ड्रिलिंग विभाग के 5 पद शामिल हैं।

इन सभी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त तय की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार एमईसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पोस्ट और विषय के अनुसार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग या संबंधित में बीई/बीटेक या इसके बराबर की डिग्री कम से कम 60 प्रतिशत अंक के साथ होना चाहिए।

आवेदकों की अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 अगस्त के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (इएसई) 2024 - लिखित परीक्षा अंक, यूपीएससी इएसई 2024 - इंटरव्यू अंक के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा। वहीं, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पोस्ट पर चुने गए कैंडिडेट्स की सैलरी 40,000 से 1,40,000 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए तय किया गया है। वहीं, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/पूर्व-सैनिक और विभागीय उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।

--आईएएनएस

डीके/पीएम