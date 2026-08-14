एकनाथ शिंदे का राहुल गांधी पर पलटवार, पूछा- क्या कांग्रेस नेता को 'मिमिक्री आर्टिस्ट' कहा जाना चाहिए?

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ाने के लिए उनकी आलोचना की।

उन्होंने विपक्ष पर देश की प्रगति को सहन करने में असमर्थ होने का आरोप लगाया और सरकारों को अस्थिर करने के कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला।

शिंदे ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस नेता को 'मिमिक्री आर्टिस्ट' कहा जाना चाहिए?

उन्होंने कहा कि विपक्ष को भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रगति पर गर्व करना चाहिए।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद से भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई है।

उन्होंने उल्लेख किया कि 34 से 35 से अधिक देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया है और मजबूत वैश्विक संबंधों ने यह सुनिश्चित किया कि वैश्विक तेल संकट के दौरान भारत को किसी भी ऊर्जा संकट का सामना न करना पड़े।

एनडीए के खिलाफ विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए शिंदे ने कांग्रेस शासन के खिलाफ तीखे ऐतिहासिक दावे किए। उन्होंने टिप्पणी की कि एनडीए को निशाना बनाने वालों को अपने ही काले इतिहास पर एक नजर डालनी चाहिए। अकेले 1967 से 1971 के बीच ही कांग्रेस ने 45 सरकारें गिराईं, 16 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया, 1,800 विधायकों को अपने पाले में किया और उनमें से 115 को मंत्री पद दिए। दूसरों पर पत्थर फेंकने से पहले कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।

शिंदे ने विपक्ष की कार्रवाइयों की आलोचना की, जिसमें संसद परिसर में अशोभनीय विरोध-प्रदर्शन भी शामिल है और इसे लोकतंत्र का अपमान बताया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता केंद्रीय गृह मंत्री के साथ वास्तविक बहस से इसलिए भागते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके अतीत के कारनामे उजागर हो जाएंगे।

--आईएएनएस

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