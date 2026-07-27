एक्सालॉजिक विवाद: ईडी जांच की आंच पिनाराई विजयन तक पहुंचने के संकेत, बढ़ीं राजनीतिक मुश्किलें

तिरुवनंतपुरम, 27 जुलाई (आईएएनएस)। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन अपने लंबे राजनीतिक करियर में शायद सबसे मुश्किल दौर का सामना कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनकी बेटी वीना विजयन से जुड़े सीएमआरएल-एक्सालॉजिक के वित्तीय लेन-देन की जांच तेज कर रहा है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यह जांच जल्द ही उन तक भी पहुंच सकती है।

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विधानसभा चुनाव में बुरी हार मिलने के कुछ ही महीनों बाद 82 साल के इस वरिष्ठ नेता ने लीडर ऑफ अपोजिशन का पद संभालकर पार्टी को संभाला।

चुनावी हार को लेकर सीपीआई (एम) में शुरुआती हंगामा धीरे-धीरे कम हो गया और राज्य नेतृत्व ने सबके सामने उनका साथ दिया। हालांकि वह नाजुक शांति एक बार फिर दबाव में है।

वीना विजयन की अब बंद हो चुकी आईटी फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस की ईडी की जांच ने जोर पकड़ लिया है, जिसमें जांच करने वाले कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड के साथ ट्रांजैक्शन से जुड़े बढ़ते फाइनेंशियल रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहे हैं।

राजनीति के गलियारों में ऐसी खबरें भी हैं कि एजेंसी जल्द ही इस मामले के सिलसिले में खुद विजयन को नोटिस जारी कर सकती है। इन घटनाओं ने पॉलिटिकल कहानी को काफी बदल दिया है।

जब यह विवाद पहली बार शुरू हुआ था, तो सीपीआई (एम) लीडरशिप ने वीना विजयन का साफ बचाव किया था और आरोपों को पॉलिटिकल रूप से मोटिवेटेड बताया था। जैसे-जैसे पब्लिक डोमेन में और डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं, वह आक्रामक बचाव काफी नरम पड़ गया है और कई नेताओं ने टकराव के बजाय चुप्पी साध ली है।

शनिवार को दबाव साफ दिखा जब एक्सालॉजिक मुद्दे पर मीडिया के बार-बार पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए विजयन अपना आपा खो बैठे। तब से टेलीविजन चैनलों ने उनके पहले के साफ इनकार और पार्टी के मजबूत बचाव को मामले में सामने आ रहे डॉक्यूमेंट्स की बाढ़ के साथ जोड़कर सीपीआई (एम) से सवाल पूछे हैं।

इस विवाद के पार्टी के अंदरूनी मामलों में भी फैलने का खतरा है। अगले महीने होने वाली सीपीआई (एम) की तीन दिन की स्पेशल स्टेट कमेटी मीटिंग और भी अहम हो गई है, क्योंकि पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने असेंबली चुनाव में हार के बाद केरल स्टेट कमेटी के मुख्य नतीजों और असेसमेंट को खारिज कर दिया है।

अब से लेकर तीन दिन की पार्टी मीटिंग तक जो कुछ भी होता है, उसका विजयन पर असर पड़ने वाला है।

वीना के पति और पार्टी विधायक पीए मोहम्मद रियास की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अजीबोगरीब कमेंट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी