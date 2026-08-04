एएआई में 36 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन शुरू, 18 से 26 वर्ष के युवाओं के पास मौका

मुंबई, 4 अगस्त (आईएएनएस)। देश की किसी प्रतिष्ठित कंपनी से जुड़कर अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया), क्षेत्रीय मुख्यालय, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई ने अप्रेंटिस के विभिन्न 36 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं।

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एएआई की ओर से अप्रेंटिस पोस्ट के लिए जारी 36 रिक्तियों में ग्रेजुएट अप्रेंटिस (फाइनेंस) के 13, ग्रेजुएट अप्रेंटिस (इलेक्ट्रिकल/सिविल) के 8, ग्रेजुएट अप्रेंटिस (इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन/टेली-कम्युनिकेशन) के 2, ग्रेजुएट अप्रेंटिस (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/कंप्यूटर साइंस) का 1, ग्रेजुएट अप्रेंटिस (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) के 2, ग्रेजुएट अप्रेंटिस (एचआर) के 4, डिप्लोमा अप्रेंटिस (इलेक्ट्रिकल/सिविल) के 5 और डिप्लोमा अप्रेंटिस (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) का 1 पद शामिल है।

इन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार एनएटीएस पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले डिग्री/डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पोस्ट और विषय के अनुसार इंजीनियरिंग में चार वर्ष की फुल-टाइम रेगुलर डिग्री या तीन वर्ष का फुल-टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 31 जुलाई के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन क्वालिफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू/सर्टिफिकेट या प्रशंसा-पत्रों की जांच और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद ग्रेजुएट अप्रेंटिस पोस्ट पर चुने गए उम्मीदवारों को 15,000 रुपए और डिप्लोमा अप्रेंटिस पद पर चयनित कैंडिडेट्स को 12,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम