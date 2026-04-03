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Election Commission Action : चुनाव आयोग ने बंगाल में टीएमसी नेताओं की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस तैनाती पर जताई गंभीर चिंता, डीजीपी को समीक्षा का निर्देश

सुरक्षा में पक्षपात पर चुनाव आयोग सख्त, डीजीपी को समीक्षा का आदेश और CAPF की तैनाती जारी
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Dainik Hawk·
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Apr 03, 2026, 04:57 PM
चुनाव आयोग ने बंगाल में टीएमसी नेताओं की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस तैनाती पर जताई गंभीर चिंता, डीजीपी को समीक्षा का निर्देश

कोलकाता: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और कोलकाता पुलिस द्वारा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती पर गंभीर चिंता जताई है और डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे अगले 2-3 दिनों में इस मामले की निष्पक्ष और पेशेवर समीक्षा करें।

आयोग ने यह भी कहा कि सुरक्षा कवरेज के चयन में संभावित पक्षपात नजर आ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार के सुरक्षा कर्मियों का लाभ मुख्य रूप से शासक पार्टी के नेताओं को मिला है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने 2,185 पुलिसकर्मियों को तैनात किया था, जो सीधे टीएमसी के 832 नेताओं और 144 अन्य लोगों (जिसमें पार्टी समर्थक शामिल हैं) की सुरक्षा के लिए थे।

चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सिद्ध नाथ गुप्ता को अगले 2-3 दिनों में निष्पक्ष और पेशेवर समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

आयोग ने पहले ही राज्य-प्रदान सुरक्षा कवरेज वाले नेताओं की सूची और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पर सुरक्षा हटाने का आदेश दिया था। इसमें सभी नेताओं को शामिल किया गया, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों, जमानत पर हों, पैरोल पर हों, या जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हों।

आयोग ने कहा कि जिन नेताओं को अनधिकृत रूप से सुरक्षा मिल रही थी, उनके सुरक्षा कवरेज को भी हटाया जाए। इसके अलावा, जिन नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी है, उन पर जल्द कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।

इसके साथ ही, 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर की शुरुआत से लेकर 15 मार्च 2026 को चुनावों की घोषणा तक, पश्चिम बंगाल सरकार ने कुल 1,370 अधिकारियों का तबादला किया था, जिनमें 97 आईएएस अधिकारी, 146 आईपीएस अधिकारी, 1,080 पश्चिम बंगाल सिविल सेवा अधिकारी और 47 पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा अधिकारी शामिल थे। हालांकि, चुनाव आयोग ने कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन डीजीपी से इस मामले की समीक्षा करने के लिए भी कहा है।

इस बीच भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शांतिपूर्वक बंगाल चुनाव कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की है। चुनाव आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में मतगणना पूरी होने के बाद भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 500 कंपनियां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहेंगी। चुनाव के बाद भी सीएपीएफ की कंपनियां बंगाल में तैनात रहेंगी। यह तैनाती ईसीआई के अगले आदेश तक जारी रहेगी।

--आईएएनएस

 

 

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