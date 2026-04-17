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Yogesh Gowda Murder Case : कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की दोषसिद्धि के पीछे भाजपा की साजिश: डीके शिवकुमार

योगेश गौड़ा हत्याकांड में सजा पर सियासत तेज, कांग्रेस ने फैसले पर उठाए सवाल
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Dainik Hawk·
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Apr 17, 2026, 11:17 PM
कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की दोषसिद्धि के पीछे भाजपा की साजिश: डीके शिवकुमार

नई दिल्ली/बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की दोषसिद्धि के पीछे भाजपा की साजिश है।

नई दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शिवकुमार ने कहा कि कुलकर्णी एक साजिश के चलते मुसीबत में फंस गए हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से हिम्मत न हारने की अपील की।

उन्होंने कहा कि विनय कुलकर्णी भाजपा की साजिश के चलते मुसीबत में फंस गए हैं। उन्हें हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है। राजनीति में इस तरह के संघर्ष होना लाजमी है, वह इससे लड़कर बाहर निकलेंगे।

अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा का जिक्र करते हुए शिवकुमार ने कहा कि वह न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कुलकर्णी को फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे अदालत पर पूरा सम्मान है। इस मामले में एक बड़ी साजिश रची गई है। 'बी' रिपोर्ट दाखिल करते समय सीबीआई ने जांच की और उन्हें परेशान किया। इसी साजिश के तहत विनय कुलकर्णी को फंसाया गया है।

उन्होंने बताया कि अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय है। अगले कदमों के बारे में कुलकर्णी के परिवार से बात की है। जिस ईश्वर में उनका विश्वास है, उसकी कसम खाते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने यह गलती नहीं की है। आज भी मुझे उन पर भरोसा है।

हालांकि, उन्होंने इस बात को दोहराया कि अदालत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए और कुलकर्णी के परिवार को समर्थन का भरोसा दिलाया। उन्होंने आगे कहा कि हमें अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। मेरी नजर में उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। हम उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे और उन्हें नैतिक समर्थन देंगे। आखिरकार सच की ही जीत होगी।

अपने खुद के अनुभव का हवाला देते हुए शिवकुमार ने कहा कि उन्हें भी अतीत में साजिशों का सामना करना पड़ा था, लेकिन आखिरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी।

उन्होंने कहा कि आखिरकार, मुझे सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिला। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में भी ऊपरी अदालतों से इंसाफ मिलेगा। जब उनसे पूछा गया कि इस कथित साजिश के पीछे कौन था, तो शिवकुमार ने कहा कि वह इस बारे में सही समय पर बात करेंगे। साथ ही उन्होंने उन हालात पर भी सवाल उठाए जिनके तहत यह मामला सीबाआई को सौंपा गया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अब कह रहे हैं कि उन्होंने यह बात पहले ही कह दी थी। उन्हें यह बात पहले से कैसे पता थी? भाजपा नेताओं ने साजिश रची है, क्योंकि उत्तरी कर्नाटक में एक नेता एक मजबूत राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर रहा था।

याद दिला दें कि बेंगलुरु में विधायकों/सांसदों के लिए बनी एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में विनय कुलकर्णी और 16 अन्य आरोपियों को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने आपराधिक साजिश और हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 16 लाख रुपए देने का भी निर्देश दिया और आरोपियों पर कुल 12.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

--आईएएनएस

 

 

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