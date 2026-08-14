'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' हमें 1947 की दर्दनाक त्रासदी की याद दिलाता है: मोहन यादव

भोपाल, 14 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को लोगों से बंटवारे की दर्दनाक यादों को याद रखने और आने वाले स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और देशभक्ति के नए संकल्प के साथ मनाने की अपील की।

भोपाल के शौर्य स्मारक में 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि बंटवारे से हुए दुख-दर्द से लोगों को देश की एकता और अखंडता की रक्षा के महत्व का एहसास होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' हमें 1947 की दर्दनाक त्रासदी की याद दिलाता है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि देश को फिर कभी ऐसी घटना न देखनी पड़े जिसमें भारत को अपने ही किसी हिस्से से अलग होना पड़े।

मुख्यमंत्री यादव ने 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले 9 से 17 अगस्त तक चलाए जा रहे 'हर घर तिरंगा' अभियान में लोगों की बढ़ती भागीदारी का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, 'हर घर तिरंगा' अभियान देशभक्ति और जन-भागीदारी का एक राष्ट्रव्यापी उत्सव बन गया है। हर जिले और शहर में तिरंगा शान से लहरा रहा है।

उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें लोग उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के तौर पर राष्ट्रीय ध्वज दिखा रहे हैं।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने तेजी से तरक्की की है और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, दुनिया ने पिछले साढ़े बारह वर्षों में एक सक्षम भारत का कद और प्रभाव देखा है। भारत 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।

1947 के बंटवारे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि महिलाओं, बच्चों, और बुज़ुर्गों समेत लाखों लोगों ने तकलीफें झेलीं और अनगिनत परिवारों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

उन्होंने लोगों से इस त्रासदी से सीख लेने और एकता, भाईचारे और राष्ट्रीय अखंडता को मजबूत करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया।

इससे पहले, मोहन यादव ने शौर्य स्मारक पर भारत माता को पुष्पांजलि अर्पित की और 'प्रवासी सेनानी वीथी' का उद्घाटन किया। यह गैलरी भारतीय प्रवासियों के स्वतंत्रता संग्राम, बलिदान और योगदान को समर्पित है।

--आईएएनएस

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