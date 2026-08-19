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भारत समाचार

दिल्ली के टिकरी कलां में सीएनजी पंप पर ट्रक में ब्लास्ट, एक की मौत, 6 घायल

The HawkT
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(Updated )
दिल्ली

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के टिकरी कलां मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक सीएनजी पंप पर बुधवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां एक ट्रक में जोरदार विस्फोट होने की सूचना मिली है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, विस्फोट की घटना में एक व्यक्ति ने जान गंवाई है। वहीं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस व राहत दल पहुंच गए।

दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, दोपहर 3.37 बजे फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं और बचाव कार्य शुरू किया गया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ट्रक सीएनजी भरवाने के लिए पंप पर पहुंचा था। इसी दौरान विस्फोट हुआ। हालांकि, हादसे का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ब्लास्ट की वजह की जांच की जा रही है।

दिल्ली फायर सर्विस की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि विस्फोट आखिर कैसे हुआ। तकनीकी खराबी, गैस रिसाव या किसी अन्य कारणों की जांच भी जारी है।

गनीमत रही कि विस्फोट के बाद स्थिति भयावह नहीं हुई क्योंकि ये बलास्ट सीएनजी पंप पर हुआ। समय रहते अगर जरूरी उपाय नहीं किए गए होते तो स्थिति भयावह हो सकती थी। हालांकि, ब्लास्ट की घटना में एक शख्स की मौत की खबर है।

दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि मृतक और घायल दोनों ट्रक के आसपास ही खड़े थे, जहां ब्लास्ट हुआ और वे इसकी चपेट में आ गए। मतृक संभवतः सीएनजी पंप का कर्मचारी है। दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से इस मामले को लेकर विस्तृत बयान अभी नहीं जारी किया गया है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम