दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग मामले में दो शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन और मानसरोवर पार्क पुलिस स्टेशन की स्पेशल टीम ने अलग-अलग मामले में दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों चोरों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद हुआ है।

कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन ने सोने के गहनों और कैश की चोरी का मामला सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भी चोरी व सेंधमारी के 3 मामलों में शामिल रहा है। दिल्ली के कृष्णा नगर निवासी अनिल कुमार की शिकायत पर 11 अगस्त को कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 11 अगस्त को दिन के समय अज्ञात लोग उनके घर में घुस आए और अलमारी से सोने-चांदी के गहने और 20,000 रुपये नकद चुरा ले गए। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने तुरंत जांच शुरू की।

जांच टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और बारीकी से जांच-पड़ताल की। ​​शिकायतकर्ता और संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए गए और सभी उपलब्ध सबूत इकट्ठा किए गए। संदिग्ध की आवाजाही और पहचान का पता लगाने के लिए अलग-अलग जगहों के फुटेज की जांच की गई। लगातार फील्ड जांच और समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप गाजियाबाद निवासी 45 वर्षीय अनीश अहमद की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से सोने के झुमकों की एक जोड़ी, एक सोने का मंगलसूत्र, तीन जोड़ी चांदी की बिछिया ,चांदी की पायल और 5,000 रुपये बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी के एक और मामले में अपनी भूमिका के बारे में बताया। इस मामले में आगे की जांच के दौरान वह मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर अपराध करने में किया गया था।

इसी तरह मानसरोवर पार्क पुलिस स्टेशन की स्पेशल टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। 13 अगस्त को पुलिस को शिकायतकर्ता के घर में चोरी के संबंध में सूचना मिली। सूचना मिलने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करते हुए एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और विस्तृत जांच की।

सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान, संदिग्ध की साफ तस्वीरें मिलीं। इसके बाद टीम ने आरोपी की पहचान जतिन उर्फ ​​झाई उर्फ ​​भाऊ, निवासी शाहदरा के रूप में की। जब टीम आरोपी को पकड़ने के लिए तलाशी ले रही थी, तो एक विश्वसनीय मुखबिर ने सूचना दी कि वांछित आरोपी को शाहदरा रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग क्षेत्र में देखा गया है और उसे पकड़ा जा सकता है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन और 1,000 रुपये बरामद हुए। लगातार पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसी दिन चोरी हुआ एक और मोबाइल फोन और सोने का मंगलसूत्र उसके घर पर रखा हुआ था। इसके बाद पुलिस टीम आरोपी को उसके घर ले गई, जहां से चोरी का एक अन्य मोबाइल फोन और मंगलसूत्र बरामद किया गया।

--आईएएनएस

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