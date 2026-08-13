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भारत समाचार

स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे शुरू होंगी

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स्वतंत्रता

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने गुरुवार को घोषणा की कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में होने वाले समारोह में शामिल होने वाले खास मेहमानों और आम जनता की आवाजाही को आसान बनाने के लिए, उसकी सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि शनिवार, 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले खास मेहमानों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की आवाजाही को आसान बनाने के लिए, डीएमआरसी अपने नेटवर्क के सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे मेट्रो सेवा शुरू करेगा।

डीएमआरसी ने कहा कि उस दिन के तय टाइम-टेबल के अनुसार, रेगुलर सर्विस शुरू होने तक सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी।

इसके अलावा, खास मेहमानों और आमंत्रित लोगों के लिए यात्रा का आसान इंतजाम करने के लिए, कॉर्पोरेशन ने रक्षा मंत्रालय को 1,30,000 खास पहले से जारी क्यूआर टिकट दिए हैं। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वैध फिजिकल एडमिट कार्ड वाले आमंत्रित लोगों को उनकी यात्रा आसान बनाने के लिए तय मेट्रो स्टेशनों पर खास पहले से जारी क्यूआर टिकट दिए जाएंगे।

लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, स्वतंत्रता दिवस समारोह की जगह लाल किले के सबसे पास के स्टेशन हैं। इन खास क्यूआर टिकटों का इस्तेमाल करके की गई यात्रा का खर्च रक्षा मंत्रालय द्वारा डीएमआरसी को वापस किया जाएगा।

एक दिन पहले डीएमआरसी ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें उनसे ऊंची मेट्रो लाइनों के पास पतंग न उड़ाने की अपील की गई थी। चेतावनी दी गई थी कि पतंग की डोर हाई-वोल्टेज ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) में फंस सकती है और ट्रेन सेवा में रुकावट डाल सकती है या सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।

कॉर्पोरेशन ने फिर से कहा कि मेट्रो यात्रियों, कर्मचारियों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्वतंत्रता दिवस के दौरान बिना रुकावट ट्रेन सेवा बनाए रखने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है।

इस बीच, 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले गुरुवार को राजधानी के ऐतिहासिक लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई।

ये रिहर्सल राजधानी में कड़ी सुरक्षा और ट्रैफिक के कड़े इंतजामों के बीच की गईं।

15 अगस्त को मशहूर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान भारी भीड़ जुटने और राजधानी में आवाजाही पर बड़े पैमाने पर पाबंदियां लगने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी