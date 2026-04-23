Delhi Mayor Election : हम दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे : प्रवेश वाही

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवेश वाही ने केंद्रीय नेतृत्व, दिल्ली प्रदेश नेतृत्व के साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे।

नई दिल्ली में आईएएनएस से बातचीत में प्रवेश वाही ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो बहुत ऊर्जा के साथ काम कर रही हैं। मैं उन सभी लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझ पर अपना भरोसा जताया है। मेरा मानना ​​है कि हम दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे।

दूसरी ओर, मेयर पद के लिए होने वाले चुनाव से आम आदमी पार्टी ने अपनी दूरी बना ली है।

आप के इस फैसले पर तंज कसते हुए मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है, 'नाच न जाने आंगन टेढ़ा'। उनके पास बहुमत नहीं है। वे सरकार से बहुत दूर हैं। उन्हें पता है कि हमारे मेयर, जो इतनी अच्छी पार्टी से आए हैं, उनके आने के बाद, करीब 20 पार्षद यहां आ जाएंगे। इसलिए उन्हें पता है कि वे टिक नहीं पाएंगे।

बताते चलें कि गुरुवार को दिल्ली भाजपा ने मेयर पद के चुनाव के लिए प्रवेश वाही के नाम का ऐलान किया। दूसरी ओर, आप ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया।

प्रवेश वाही को मेयर पद का प्रत्याशी बनाए जाने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बधाई दी।

उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर निगम में आगामी महापौर एवं उप-महापौर चुनाव हेतु प्रवेश वाही और मोनिका पंत को प्रत्याशी घोषित किए जाने पर बधाई। भारतीय जनता पार्टी के विज़न और अंत्योदय के मंत्र को आत्मसात करते हुए, आप दोनों के अनुभव और कर्मठता से दिल्ली के विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। आप सभी के प्रयासों से निगम प्रशासन दिल्लीवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सफल सिद्ध होगा। चुनाव में आपकी अभूतपूर्व विजय के लिए शुभकामनाएं।

--आईएएनएस

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