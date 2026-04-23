Delhi Mayor Election : भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वाही ने चुनाव न लड़ने पर 'आप' पर कसा 'थैंक यू' वाला तंज

नई दिल्ली: आगामी मेयर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आधिकारिक उम्मीदवार प्रवेश वाही ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) पर तंज कसा। 'आप' ने घोषणा की थी कि वह यह चुनाव नहीं लड़ेगी। वाही ने कहा कि हालांकि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, फिर भी वह 'आप' के इस फैसले के लिए 'आभारी' हैं।

अब जबकि विपक्षी पार्टी 'आप' ने 26 अप्रैल के चुनाव से दूर रहने का फैसला कर लिया है, तो वाही मेयर का चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

'आप' पर तंज कसते हुए भाजपा के उम्मीदवार ने आईएएनएस से ​​कहा, "हम उनका ('आप' का) शुक्रिया अदा करते हैं। भले ही हमारे (भाजपा के) पास पूर्ण बहुमत है, फिर भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके फैसले को विनम्रता से स्वीकार करते हैं।"

उन्होंने जोर देकर कहा, "लोकतंत्र में (अभी) अपनी स्थिति को भांपते हुए उन्होंने ('आप' ने) एक सही फैसला लिया है।"

दिल्ली 'आप' के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की थी कि पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी।

उन्होंने कहा कि 'आप' भाजपा को नागरिक निकाय में काम करने का एक और मौका देना चाहती है, ताकि वह फिर से नाकाम हो जाए और लोगों के सामने उसका असली चेहरा सामने आ जाए।

इस बीच, मौजूदा मेयर और भाजपा नेता राजा इकबाल सिंह ने कहा कि 'आप' ने चुनाव न लड़ने का एक बहाना ढूंढ लिया है।

उन्होंने आगे कहा, "एक कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं। उनके ('आप' के) पास बहुमत नहीं है। 'आप' ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए चुनाव लड़ने से मना कर दिया है।"

हालांकि, सिंह ने पार्षदों से अलग-अलग पार्टियों से होने के बावजूद एक टीम के तौर पर काम करने की अपील की, "ताकि हम भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के साथ मिलकर दिल्ली को साफ और हरा-भरा बनाने की दिशा में काम कर सकें।"

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कई मौकों पर 'आप' पर हार मान लेने और 26 अप्रैल के मेयर चुनाव से दूर रहने के फैसले को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि यह फैसला पार्टी के अंदरूनी झगड़ों और राजनीतिक शर्मिंदगी के डर से जुड़ा हुआ लगता है।

खास बात यह है कि प्रवेश वाही ने भी उन्हें यह मौका देने के लिए भाजपा और दिल्ली की मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने आगे कहा, "हम दिल्ली के लोगों के लिए मिलकर काम करेंगे। हम उन परियोजनाओं को तेजी से लागू करने की दिशा में भी काम करेंगे, जिनसे लोगों को फायदा होगा।"

भाजपा के उम्मीदवार वार्ड नंबर 53, जिसका नाम रोहिणी ईस्ट है, से पार्षद हैं।

दिल्ली भाजपा द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि उप-मेयर के पद के लिए पार्टी ने मोनिका पंत को नामित किया है, जो वार्ड नंबर 206, जिसका नाम आनंद विहार है, से पार्षद हैं।

--आईएएनएस