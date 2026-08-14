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भारत समाचार

15 अगस्त समारोह से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, लाल किले के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू

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नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। लाल किले के आसपास व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू किए गए हैं, भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है और हजारों सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।

आईएएनएस से बात करते हुए सेंट्रल रेंज के डीसीपी ट्रैफिक निशांत गुप्ता ने कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे और बड़ी संख्या में वीआईपी अतिथि आएंगे। इसलिए, नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, निषादराज मार्ग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, एस्प्लेनेड रोड, किला घाट रोड और रिंग रोड/मोएट रोड सहित लाल किले के आसपास की सड़कें सुबह 4 बजे से 11 बजे तक आम यातायात के लिए बंद रहेंगी।

डीसीपी ट्रैफिक निशांत गुप्ता ने कहा कि 14 अगस्त की रात 10 बजे से 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक दिल्ली की सड़कों पर भारी वाहनों को चलने की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने कहा, "इस अवधि के दौरान प्रभावित मार्गों पर डीटीसी की बसें या कोई अन्य बसें नहीं चलेंगी। डीटीसी बसों के लिए मार्ग परिवर्तन किया जाएगा और उनके समापन बिंदु रामलीला मैदान और तीस हजारी कोर्ट में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।"

गुप्ता ने कहा कि आमंत्रित मेहमानों के लिए पार्किंग व्यवस्था को गूगल मैप्स के साथ एकीकृत कर दिया गया है, ताकि उन्हें आसानी से आने-जाने में सुविधा हो।

उन्होंने कहा, "आमंत्रित मेहमानों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल गूगल मैप्स पर चिह्नित कर दिए गए हैं। पार्किंग और यातायात व्यवस्था से संबंधित अपडेट के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं।"

आम जनता के लिए लागू प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए गुप्ता ने कहा कि लाल किले के आसपास यातायात का मार्ग परिवर्तन सुबह 4 बजे से 11 बजे तक लागू रहेगा और उसके बाद इसे हटा दिया जाएगा।

उन्होंनेकहा, "प्रतिबंध के दौरान चांदनी चौक क्षेत्र की सड़कें बंद रहेंगी। हालांकि, दुकानों, बाजारों या शॉपिंग मॉल पर कोई प्रतिबंध नहीं है।"

इस बीच, सेंट्रल के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने कहा कि लाल किले के अंदर और आसपास व्यापक सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं, जिसे स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सबसे संवेदनशील स्थानों में से एक माना जाता है।

रोहित राजबीर सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "हमने बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। दिल्ली पुलिस ही नहीं, बल्कि अन्य एजेंसियों के बल भी तैनात किए गए हैं। जनशक्ति के अलावा हमने कई तकनीकी उन्नयन भी किए हैं। हम हर साल नए उपाय लागू करते हैं और इस साल हमने ड्रोन रोधी प्रणाली में नए फीचर जोड़े हैं।"

उन्होंने बताया कि सुरक्षा अभियान के तहत संवेदनशील क्षेत्र में रहने या काम करने वाले 20,000 से अधिक लोगों की जांच और सत्यापन किया गया है।

उन्होंने कहा, "इस अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र और इसके आसपास के इलाकों में हमने 20,000 से अधिक लोगों की जांच और सत्यापन किया है। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के संदेह वाले लोगों के खिलाफ आवश्यक एहतियाती उपाय भी किए गए हैं।"

देश के अन्य हिस्सों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जन जागरूकता और तैयारियों को बढ़ाने के लिए एक विशेष मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया।

जम्मू और कश्मीर में नरबल-गुलमर्ग राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई चौकियों पर वाहनों और यात्रियों की कड़ी जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी