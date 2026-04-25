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Delhi Fire News : दिल्ली के पंजाबी बाग और लक्ष्मीनगर में लगी आग, दमकलकर्मियों ने आग पर पाया काबू

दिल्ली में दो जगह आग का कहर, शकूरबस्ती में झुग्गियां राख, लक्ष्मी नगर में ट्रांसफार्मर से फैली आग
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 25, 2026, 06:19 AM
दिल्ली के पंजाबी बाग और लक्ष्मीनगर में लगी आग, दमकलकर्मियों ने आग पर पाया काबू

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग थाना क्षेत्र के शकूरबस्ती और पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर जे एक्सटेंशन इलाके में शनिवार को आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर फायर बिग्रेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

जानकारी के अनुसार पंजाबी बाग थाना क्षेत्र के शकूरबस्ती इलाके में आग की सूचना दमकल विभाग को सुबह करीब 11:15 बजे मिली, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए 16 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन सैकड़ों झुग्गियां जलकर पूरी तरह खाक हो गईं।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। कई परिवारों का सारा सामान जलकर राख हो गया।

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया और कड़ी मेहनत के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया।

एक स्थानीय निवासी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए बताया, “मैं काम के सिलसिले में बाहर गया था। जब लौटा तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है।” इस हादसे के बाद प्रभावित परिवारों के सामने रहने और खाने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है।

पंजाबी बाग के डीसीपी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई थीं। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

वहीं, पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर जे एक्सटेंशन इलाके में भी एक ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटना सामने आई, जो पास की चार इमारतों तक फैल गई। इस घटना में आठ दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया। दमकल अधिकारियों के अनुसार, करीब 14 फ्लैट प्रभावित हुए हैं, हालांकि यहां भी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

सहायक मंडल अधिकारी राजेश कुमार शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए बताया, "शुरुआत में, हमें ट्रांसफार्मर में आग लगने की रिपोर्ट करने वाले फोन आए थे। असल में, हमें अलग-अलग जगहों से कई फोन आए और कुछ लोगों ने तो अपने निजी मोबाइल फ़ोन से भी फ़ोन किया। पहला फ़ोन लगभग 12:45 बजे आया। शुरुआत में, चार फायर टेंडर भेजे गए। हालांकि, मौके पर पहुंचने और यह देखने के बाद कि आग ट्रांसफार्मर से फ़्लैट तक फैल गई थी, स्थिति को अपग्रेड कर दिया गया। आग पर काबू पा लिया गया, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।"

--आईएएनएस

 

 

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