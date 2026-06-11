ड्यूटी रोस्टर में बदलाव के लिए रिश्वत लेते एमसीएल के सुरक्षा निरीक्षक को सीबीआई ने किया गिरफ्तार

भुवनेश्वर, 11 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने ओडिशा में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के एक सुरक्षा निरीक्षक को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बंशी राम के रूप में हुई है, जो एमसीएल के ओरिएंट एरिया, ब्रजराजनगर (झारसुगुड़ा) में सुरक्षा निरीक्षक के पद पर तैनात था।

Read More

सीबीआई ने बताया कि आरोपी ने अपने ही विभाग के एक कर्मचारी से ड्यूटी रोस्टर में बदलाव करने और रविवार की ड्यूटी रोटेशन के आधार पर आवंटित करने के बदले 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित कर्मचारी की शिकायत के आधार पर गुरुवार को मामला दर्ज किया गया।

शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा।

वहीं, एक अन्य मामले में सीबीआई ने म्यांमार और कंबोडिया में संचालित साइबर ठगी केंद्रों में भारतीय युवाओं को फंसाकर भेजने वाले मानव तस्करी गिरोह के दो प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

जांच एजेंसी के अनुसार, पहला आरोपी स्कैम कंपाउंड संचालकों के लिए काम करता था और भारतीय नागरिकों को थाईलैंड के रास्ते म्यांमार पहुंचाने की व्यवस्था करता था। पीड़ितों को पहले बैंकॉक ले जाया जाता था, फिर उन्हें मे सॉट पहुंचाकर अवैध रूप से थाईलैंड-म्यांमार सीमा पार कराकर साइबर ठगी केंद्रों में भेजा जाता था।

दूसरा आरोपी भारत में सक्रिय सब-एजेंटों के नेटवर्क का संचालन करता था। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि वह थाईलैंड-म्यांमार सीमा के निकट स्थित एक स्कैम कंपाउंड के कार्यालय से काम करता था और अवैध ठगी केंद्रों के संचालकों से क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से भुगतान प्राप्त करता था।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी