डायमंड हार्बर में पूर्व पुलिस अधिकारी पर एफआईआर दर्ज, अभिषेक बनर्जी से नजदीकी के आरोप चर्चा में

कोलकाता, 19 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मितुन कुमार डे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

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मितुन कुमार डे एक पूर्व प्रभावशाली पुलिस अधिकारी रहे हैं और उन्हें टीएमसी के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी का करीबी सहयोगी माना जाता है। यह एफआईआर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली प्रशासनिक व्यवस्था के दौरान दर्ज की गई है।

सूत्रों के अनुसार, यह एफआईआर डायमंड हार्बर नगरपालिका के टीएमसी पार्षद डॉ. तमाल कुमार हलदर की शिकायत पर दर्ज की गई है। शिकायत में तमाल कुमार हलदर ने आरोप लगाया कि जब वे एक शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए थे, तब तत्कालीन एसडीपीओ मितुन कुमार डे ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और उन्हें प्रताड़ित किया।

शिकायत में यह भी गंभीर आरोप लगाया गया कि मितुन कुमार डे ने कथित तौर पर पार्षद को कपड़े उतारकर पीटा और बिजली का झटका देकर प्रताड़ित किया। इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि एक मीडिया कर्मी को भी उसी घटना को कवर करने के दौरान गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया।

डायमंड हार्बर पुलिस जिले के एक अधिकारी के अनुसार, शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और मितुन कुमार डे से पूछताछ भी की जाएगी।

मितुन कुमार डे उस समय डायमंड हार्बर के एसडीपीओ थे, बाद में उन्हें प्रमोशन देकर डायमंड हार्बर पुलिस जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया। इसके बाद विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने उनका तबादला पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर रेलवे पुलिस अधीक्षक के पद पर कर दिया था।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम