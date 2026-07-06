डीसीपीयू-मधुबनी में 35 असिस्टेंट पर्सन पदों पर आवेदन शुरू, 65 वर्ष तक के उम्मीदवारों के पास मौका

पटना, 6 जुलाई (आईएएनएस)। जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू), मधुबनी ने अस्थायी आधार पर सहायक व्यक्ति (असिस्टेंट पर्सन) के कुल 35 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके वैकेंसी की घोषणा की है।

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डीसीपीयू की ओर से जारी रिक्तियों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि जारी विज्ञापन की तिथि से 21 दिनों तक यानी 9 जुलाई तय कई गई है। ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, उन्हें तय समय सीमा के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निर्धारित पते पर पहुंचाने की सलाह दी जाती है।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सोशल वर्क (एमएसडब्ल्यू)/सोशियोलॉजी/साइकोलॉजी/चाइल्ड डेवलपमेंट या लॉ में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री; या किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ चाइल्ड राइट्स या काउंसलिंग में डिप्लोमा के साथ-साथ तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 मई के आधार पर की जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 9,000 रुपए प्रति माह होगी।

आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले डीसीपीयू-मधुबनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पोस्ट के लिए जारी अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को आवेदन के साथ अटैच करें। इसके बाद सभी को एक लिफाफे में डालने के बाद उसे 'जिला बाल संरक्षण इकाई, मधुबनी, अयाची नगर, टाउन हॉल के पीछे, थाना चौक, मधुबनी, पिन-847211' पते पर डाक या कार्यालय में स्वंय उपस्थित होकर हाथों हाथ जमा कर सकते है। ध्यान दें कि तय तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

--आईएएनएस

डीके/पीएम