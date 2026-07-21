'ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई'; 100 दिन के 'नशा मुक्त अभियान' के मौके पर एलजी सिन्हा

श्रीनगर, 21 जुलाई (आईएएनएस)। 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के 100 दिन पूरे होने के मौके पर, उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
एलजी मनोज सिन्हा ने मंगलवार को 'ड्रग-फ्री जम्मू-कश्मीर कैंपेन' के 100 दिन पूरे होने की याद में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक इवेंट में बात की।
इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यह माइलस्टोन एक बड़ी तरक्की है, लेकिन हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, "हम उन ड्रग कार्टेल और नार्को-टेरर नेटवर्क को खत्म करने के लिए पक्के इरादे वाले हैं जो हमारे युवाओं को टारगेट करते हैं। हम गैर-कानूनी ट्रैफिकिंग इकोसिस्टम को खत्म करने, लोगों में जागरूकता बढ़ाने और प्रभावित लोगों को समाज में फिर से शामिल करने में मदद करने के लिए मजबूत रिहैबिलिटेशन देने की अपनी खास जरूरतों को और मजबूत करना जारी रखेंगे। आगे का रास्ता जरूर मुश्किल होगा, लेकिन नार्को-टेररिज्म को पूरी तरह से खत्म करने का हमारा इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है।"
एलजी ने कहा कि इस 100-दिन के कैंपेन के दौरान, उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के हर इलाके का दौरा किया, और पदयात्रा के जरिए सभी 20 जिलों में कम्युनिटीज से जुड़े।
उन्होंने कई ऐसे माता-पिता से मिलने की याद की जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरे हुए थे। "परिवारों के सबसे बुरे पलों में उनके साथ खड़े होने से मुझे उनके दुख की गहराई को सच में समझने का मौका मिला। फिर भी उस दर्द के बीच, मैंने एक पक्की उम्मीद देखी कि हमारे युवा नशे की लत से आजाद हो सकते हैं और अपनी जिंदगी वापस पा सकते हैं। अपनी पदयात्रा के दौरान, मैंने दर्द और हिम्मत दोनों देखीं। मैंने निराशा भी देखी और उम्मीद की झलक भी, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस कैंपेन के लिए इतना बड़ा पब्लिक सपोर्ट जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया।"
उन्होंने कहा, "हर जिले में पदयात्रा से यह पक्का मैसेज गया कि हम अपने युवाओं या अपने भविष्य को चोरी नहीं होने देंगे। पिछले 100 दिनों में, हमने पक्के एक्शन के साथ उस इरादे को सपोर्ट किया। 2,581 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया, 23.29 केजी हेरोइन समेत लगभग 1,431 केजी नारकोटिक्स जब्त किए गए, और नार्को-टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए 188.89 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई।"
--आईएएनएस
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