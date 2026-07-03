डिब्रूगढ़ में संयुक्त छापेमारी, 65 बोरी गुटखा जब्त, बिना ई-वे बिल हो रही थी ढुलाई

डिब्रूगढ़, 3 जुलाई (आईएएनएस)। असम के डिब्रूगढ़ में अवैध रूप से सामान की ढुलाई के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 65 बोरियों में ले जाए जा रहे गुटखे की खेप जब्त की है। यह कार्रवाई राज्य जीएसटी विभाग और गाबरूपथर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चलाए गए विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान की गई।

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जानकारी के अनुसार, संयुक्त टीम ने पब बानीपुर क्षेत्र में वाहनों की सघन जांच के दौरान एक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली। जांच में ट्रक से "सिग्नेचर" ब्रांड के गुटखे की कुल 65 बोरियां बरामद हुईं। अधिकारियों ने जब खेप से संबंधित दस्तावेजों की जांच की तो पाया कि माल की ढुलाई के लिए आवश्यक वैध जीएसटी ई-वे बिल उपलब्ध नहीं था। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि पूरी खेप बिना निर्धारित कर संबंधी दस्तावेजों के परिवहन की जा रही थी, जो जीएसटी कानूनों का उल्लंघन है।

अनियमितता सामने आने के बाद अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रक सहित पूरी गुटखा खेप को मौके पर ही जब्त कर लिया। इसके बाद संबंधित पक्षों के खिलाफ लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अवैध ढुलाई में किन-किन लोगों की संलिप्तता है और खेप को कहां से लाया जा रहा था तथा उसका गंतव्य क्या था।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि कर चोरी, अवैध व्यापार और बिना वैध दस्तावेजों के माल परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

अधिकारियों ने व्यापारियों और परिवहनकर्ताओं से अपील की है कि वे जीएसटी नियमों का पूर्ण पालन करें तथा किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि के दौरान आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि इस संयुक्त कार्रवाई को अवैध व्यापार और कर चोरी पर अंकुश लगाने की दिशा में प्रशासन की महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे, जिससे अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

--आईएएनएस

एसएके/एएस