डब्ल्यूबीजेईई काउंसलिंग: पहले राउंड में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की सभी सीटें भरीं, सीएम बोले- 'यह गर्व की बात'

कोलकाता, 9 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गर्व करते हुए बताया कि कई सालों में पहली बार पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा (डब्ल्यूबीजेईई) काउंसलिंग के पहले चरण में ही सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की सभी सीटें भर गई हैं।

Read More

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "यह बहुत गर्व और उम्मीद की बात है कि कई सालों में पहली बार, डब्ल्यूबीजेईई काउंसलिंग के पहले ही राउंड में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की सभी सीटें भर गई हैं। यह रुझान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारे मेधावी छात्र-छात्राएं अब उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए अपने ही राज्य को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। यह देखकर संतोष होता है कि हमारे युवा पश्चिम बंगाल के शैक्षणिक वातावरण पर अपना विश्वास जता रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम अपने शैक्षणिक संस्थानों के आधुनिकीकरण और नवाचार व उत्कृष्टता पर आधारित एक सशक्त शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं।"

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य 'ब्रेन ड्रेन' को 'ब्रेन गेन' में बदलना है। इसके लिए हम विश्वस्तरीय अवसर राज्य के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारी प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी यहीं अपना उज्ज्वल भविष्य बना सके और पश्चिम बंगाल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

मुख्यमंत्री ने राज्य में पहले चरण की काउंसलिंग का संक्षिप्त विवरण भी शेयर किया। विवरण के अनुसार, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर कोर्स के लिए एडमिशन की प्रक्रिया पिछले सालों की तुलना में काफी पहले शुरू हो गई है। इस साल इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। जहां पिछले साल इंजीनियरिंग कोर्स एडमिशन के पहले राउंड के लिए सिर्फ 27,135 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, वहीं इस साल 36,431 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यह पिछले साल की तुलना में लगभग 34.26 प्रतिशत की वृद्धि है।

मुख्यमंत्री की ओर से शेयर की गई जानकारी के अनुसार, फार्मेसी कोर्स के लिए काउंसलिंग बहुत जल्द शुरू होगी। कुल 87 इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थानों में पहले राउंड के लिए एडमिशन शनिवार 11 जुलाई तक जारी रहेगा। पहले राउंड में, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लगभग 100 प्रतिशत सीटें आवंटित कर दी गई हैं।

इसमें कहा गया है कि निजी संस्थानों में भी बड़ी संख्या में सीटें आवंटित की गई हैं। एडमिशन के लिए काउंसलिंग के कुल 3 राउंड जुलाई के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे। उम्मीद जताई गई है कि इस साल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि होगी।

--आईएएनएस

डीसीएच/