डॉ शिवराज बने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के नए वीसी, राज्यपाल ने रिसर्च में बेहतरीन काम करने पर दिया जोर

ईटानगर, 9 जुलाई (आईएएनएस)। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के जाने-माने एकेडमिशियन और रिटायर्ड प्रोफेसर शिवराज ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी (आरजीयू) के नए वाइस-चांसलर (वीसी) के तौर पर पदभार संभाला।

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लोक भवन के एक अधिकारी ने बताया कि पद संभालने के तुरंत बाद नए नियुक्त वाइस-चांसलर ने अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक (रिटायर्ड) से मुलाकात की, जो यूनिवर्सिटी के चीफ रेक्टर भी हैं।

यूनिवर्सिटी की कमान संभालने पर शिवराज को बधाई देते हुए गवर्नर ने भरोसा जताया कि उनकी देखरेख में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन, इनोवेशन और ज्ञान के निर्माण में एक बेहतरीन केंद्र के तौर पर अपनी स्थिति और मजबूत करेगी।

अरुणाचल प्रदेश में मौजूद खास एकेडमिक और रिसर्च के मौकों का जिक्र करते हुए गवर्नर ने वाइस-चांसलर को सलाह दी कि वे राज्य की समृद्ध जैव-विविधता, स्थानीय परंपराओं, प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास पर केंद्रित रिसर्च को बढ़ावा दें।

उन्होंने कहा कि ऐसी रिसर्च न सिर्फ एकेडमिक तरक्की में योगदान देगी, बल्कि इस इलाके में टिकाऊ विकास और जानकारी पर आधारित पॉलिसी बनाने में भी मदद करेगी।

गवर्नर ने खेल, वेलनेस पहल, कम्युनिटी से जुड़ाव और विस्तार गतिविधियों पर ज्यादा जोर देने की जरूरत पर भी बात की, ताकि छात्र जिम्मेदार नागरिक बन सकें और समाज व राष्ट्र-निर्माण में सार्थक योगदान दे सकें।

बातचीत के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल परनाइक (रिटायर्ड) ने प्रोफेशनलिज्म, अनुशासन, समय की पाबंदी और विद्वतापूर्ण कार्यों के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर दिया और कहा कि ये गुण संस्थान की पहचान बने रहने चाहिए।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फैकल्टी सदस्यों, प्रशासनिक कर्मचारियों, रिसर्चर्स और छात्रों की सक्रिय भागीदारी से बौद्धिक विकास के लिए एक अच्छा माहौल बनाया जाना चाहिए।

गवर्नर ने यूनिवर्सिटी लीडरशिप से एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मजबूत करने और साथ ही इनोवेशन, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग और रिसर्च सहयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया, जिससे संस्थान की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बेहतर हो सके।

शिवराज ने चीफ रेक्टर को भरोसा दिलाया कि वे अकादमिक उत्कृष्टता को मजबूत करने, सार्थक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक अनुसंधान को बढ़ावा देने, संस्थागत गवर्नेंस में सुधार करने और एक जीवंत, समावेशी और बौद्धिक रूप से प्रेरक कैंपस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

वाइस-चांसलर ने यह भी कहा कि वे यूनिवर्सिटी की मौजूदा उपलब्धियों को आगे बढ़ाएंगे और फैकल्टी सदस्यों, छात्रों, कर्मचारियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को पूर्वोत्तर में हायर लर्निंग, इनोवेशन और सामाजिक जुड़ाव के एक प्रमुख केंद्र के रूप में और ऊपर ले जाया जा सके।

बता दें कि लोक भवन में हुई बैठक के दौरान पूर्व वाइस-चांसलर (प्रभारी) प्रो. एसके नायक और रजिस्ट्रार एनटी रिकम भी मौजूद थे।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी