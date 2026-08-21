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भारत समाचार

सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामला: केरल के पूर्व सीएम विजयन की बेटी ईडी के सामने हो सकती हैं पेश

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(Updated )
सीएमआरएल-एक्सालॉजिक

कोच्चि, 21 अगस्त (आईएएनएस)। सीएमआरएल-एक्सालॉजिक वित्तीय लेन-देन मामले में नई जानकारी सामने आने के बाद ईडी की ओर से जांच तेज कर दी गई है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना विजयन से ईडी पूछताछ कर सकती है।

ईडी की जांच के मुताबिक, वीणा की कंपनी को कथित तौर पर हर महीने किए जाने वाले पेमेंट की जांच अब एक बहुत गंभीर जांच में बदल गई है, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक बड़ा नेटवर्क शामिल है, जिसमें हवाला डीलिंग का शक भी है।

सीपीआई(एम) के लिए सबसे अहम बात यह है कि जांच अब वीणा से आगे बढ़कर उनके पति, मंत्री, और सीपीआई(एम) विधायक पी.ए. मोहम्मद रियास के करीबी लोगों तक पहुंचती दिख रही है। कोझिकोड में और उसके आसपास नौ जगहों पर ईडी की हालिया छापेमारी की गई, जिसमें कोझिकोड पार्टी संगठन के दो सीनियर सीपीआई(एम) सदस्यों समेत छह लोगों को निशाना बनाया गया है। इससे पार्टी में हलचल मच गई है।

इन मामले से सीपीआई(एम) लीडरशिप में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि इस संभावना के कारण कि जांच आखिरकार रियास के करीबी सहयोगियों से आगे बढ़कर खुद पूर्व मंत्री और संभवतः विजयन तक पहुंच सकती है। माना जा रहा है कि ईडी को वीणा की जांच के दौरान मिले हाथ से लिखे रिकॉर्ड से अहम जानकारी मिली है।

एजेंसी ने कथित तौर पर लगभग 20 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी का पता लगाया है और वह इस बात की जांच कर रही है कि पैसा कहां ट्रांसफर किया गया और कैसे मिला। दो कंपनियों से जुड़े फाइनेंशियल लेन-देन की भी जांच की जा रही है। अब एजेंसी अगले हफ्ते पूछताछ के लिए वीणा को एक और नोटिस जारी कर सकती है।

जांचकर्ता बातचीत और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कड़ी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड की भी जांच कर रहे हैं।

सीपीआई(एम) की ओर से रविवार को कोझिकोड में बड़ा राजनीतिक सम्मेलन बुलाया गया है। पार्टी लीडरशिप हालिया ईडी छापेमारी पर मजबूत प्रतिक्रिया न मिलने को लेकर चिंतित है। रियास के करीबी लोगों के घरों पर हुई तलाशी ने सीपीआई(एम) के अंदर नए सवाल खड़े कर दिए हैं कि यह जांच कितनी दूर तक जा सकती है।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम