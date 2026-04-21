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Chhattisgarh High Court Recruitment : डेटा एंट्री ऑपरेटर के 38 पदों पर आवेदन शुरू, 12 मई तक मौका

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 21, 2026, 01:48 PM
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भर्ती 2026: डेटा एंट्री ऑपरेटर के 38 पदों पर आवेदन शुरू, 12 मई तक मौका

रायपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर ने महिलाओं के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) के कुल 38 पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है, जिनमें अनारक्षित (यूआर) के 19, अनुसूचित जाति (एससी) के 7, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 7, और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 5 पद शामिल हैं।

इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया बीते सोमवार, 20 अप्रैल से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 मई तय की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय लास्ट डेट के शाम 05.00 बजे तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं, जिन अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र भरते समय कुछ गलती हो जाएगी, उनके लिए फॉर्म में हुई गलती को सुधार करने का विंडो 13 मई से 15 मई के शाम 05.00 बजे तक सक्रिय रहेगा।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद अनुसार कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी की ग्रेजुएशन डिग्री या द्वितीय श्रेणी ग्रेजुएशन डिग्री और उसी विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए या द्वितीय श्रेणी ग्रेजुएशन डिग्री और डीओई से 'ओ' लेवल पाठ्यक्रम होना अनिवार्य है। वहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस एप्लिकेशन सूट का व्यावहारिक ज्ञान और हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 25,300 से 80,500 रुपए के बीच प्रति माह होगी। वहीं, लिखित परीक्षा रविवार, 28 जून को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.15 बजे के बीच बिलासपुर, रायपुर में आयोजित होने की संभावना है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वहां संबंधित पद के लिए जारी आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें। लास्ट में आवेदन पत्र की एक कॉपी भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकाल कर रख लें।

--आईएएनएस

 

 

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