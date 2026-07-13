छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र की शुरुआत, तीजन बाई को दी गई श्रद्धांजलि

रायपुर, 13 जुलाई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को हाल ही में दिवंगत हुईं दिग्गज लोक कलाकार और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई को भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुआ।

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सदन ने उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखा और सम्मान के प्रतीक के रूप में कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शोक प्रस्ताव पर बोलते हुए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत में तीजन बाई के अमूल्य योगदान को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि उन्होंने पंडवानी की कपालिक शैली को एक नई पहचान दी और अपनी असाधारण कला के माध्यम से राज्य की लोक संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहुंचाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों के बावजूद, उनके संघर्ष और प्रतिभा ने उन्हें महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

उन्होंने आगे कहा कि उनके निधन से राज्य को अपूरणीय क्षति हुई है।

संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने तीजन बाई को छत्तीसगढ़ को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाली कलाकार बताया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों से ऊपर उठकर राज्य को गौरव दिलाने वाली शख्सियत के रूप में याद किया और कहा कि उनका जीवन संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है।

संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने तीजन बाई की कठिन यात्रा और लोक कला के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए कहा कि लोक संस्कृति ने एक अमूल्य धरोहर खो दी है।

गजेंद्र यादव, किरण सिंह देव, अनुज शर्मा, कुंवर सिंह निषाद और भैयालाल कोरसेवावाड़ा सहित मंत्रियों और विधायकों ने भी पांडवानी के संरक्षण और प्रचार-प्रसार में उनकी अग्रणी भूमिका को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

हालांकि, सत्र की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही राम मंदिर से प्रसाद की कथित चोरी को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी कांग्रेस के बीच तीखी बहस छिड़ गई।

विपक्ष ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने खारिज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया।

--आईएएनएस

एमएस/