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छत्तीसगढ़: कोरबा में बच्चे की मौत के बाद आवारा कुत्तों पर निगम का एक्शन शुरू

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 17, 2026, 06:30 PM
छत्तीसगढ़: कोरबा में बच्चे की मौत के बाद आवारा कुत्तों पर निगम का एक्शन शुरू

कोरबा/रायपुर, 17 जुलाई (आईएएनएस)। दादर इलाके में आवारा कुत्तों के झुंड द्वारा बेरहमी से नोंचकर मारे गए पांच वर्षीय प्रकाश पटेल की दुखद मौत के बाद कोरबा नगर निगम ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है।

शुक्रवार को नगर आयुक्त आशुतोष पांडे अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया तथा शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी।

इस घटना से स्थानीय लोगों में व्यापक आक्रोश फैल गया है।

गुरुवार को कोरबा के दादर इलाके में पांच से छह आवारा कुत्तों के झुंड ने पांच वर्षीय प्रकाश पटेल को नोंचकर मार डाला। जांजगीर जिले के मजदूर किशोर पटेल का कक्षा 1 का पुत्र अपने पिता से मिलने के बाद घर लौट रहा था, तभी शाम करीब 4 बजे कुत्तों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। पिता के तमाम प्रयासों के बावजूद प्रकाश के सिर, गर्दन और जननांगों पर गंभीर चोटें आईं। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जिससे पूरे इलाके में सदमे और आक्रोश की लहर दौड़ गई।

इस दुखद घटना के मद्देनजर, महापौर के निर्देश पर नगर निगम ने प्रकाश के शोक संतप्त परिवार को तत्काल 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। आयुक्त पांडे ने कहा कि यह सहायता परिवार को इस कठिन समय में सहारा देगी, और उन्होंने शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर भी प्रकाश डाला।

आयुक्त पांडे ने अपने दौरे के दौरान स्थानीय निवासियों और पुलिस अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। हमले वाली जगह का निरीक्षण करने के बाद, उन्होंने अधिकारियों को तुरंत आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया।

नगर निगम की टीमें दादर और आसपास के इलाकों में सक्रिय हो गईं और 15 से 20 कुत्तों को पकड़ा। पकड़े गए सभी जानवरों को नसबंदी के लिए निगम के निर्धारित आश्रय स्थल पर भेज दिया गया है।

आयुक्त ने बच्चे की मृत्यु को अत्यंत दुखद बताया और आश्वासन दिया कि प्रशासन भविष्य में ऐसी हृदयविदारक घटनाओं को रोकने के लिए पूरी लगन से काम करेगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम पहले से ही आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है।

--आईएएनएस

एमएस/