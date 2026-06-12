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भारत समाचार

छत्तीसगढ़ के एक गांव में आकाशीय बिजली गिरने से उप सरपंच समेत तीन की मौत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 12, 2026, 03:35 PM
छत्तीसगढ़ के एक गांव में आकाशीय बिजली गिरने से उप सरपंच समेत तीन की मौत

कांकेर, 12 जून (आईएएनएस)। शुक्रवार को कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के कालगाव गांव में अचानक हुई भारी बारिश के दौरान एक पेड़ के नीचे शरण लिए हुए लोगों पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस घटना में एक उप सरपंच और दो अन्य ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए।

मृतकों की पहचान कालगांव के उप सरपंच मनराज पटेल, संतोष पटेल और प्रकाश पटेल के रूप में हुई है।

अंतागढ़ पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि घायलों में पांच महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से एक को बेहतर इलाज के लिए कांकेर रेफर किया गया है।

बाकी घायलों का अंतागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत काम करने के लिए कालगाव गांव में लगभग 50 से 60 मजदूर इकट्ठा हुए थे।

तालाब को गहरा करने के काम में लगे होने के दौरान अचानक मौसम तूफानी हो गया और भारी बारिश होने लगी।

बारिश से बचने के लिए समूह ने पास के एक पेड़ के नीचे शरण ली।

कुछ ही क्षणों बाद, एक शक्तिशाली बिजली पेड़ पर गिरी, जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और पांच अन्य घायल हो गए।

ग्रामीणों ने भयावह घटनाक्रम का वर्णन करते हुए बताया कि कैसे मजदूर मौसम में अचानक आए बदलाव से अचंभित रह गए।

दुखद घटना घटने से पहले मनरेगा का काम सामान्य रूप से चल रहा था।

बिजली गिरने से सीधे प्रभावित हुए आठ लोगों में से तीन की जान चली गई।

मृतकों के शवों को मानक प्रक्रिया के अनुसार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय अधिकारियों से मनरेगा कार्य स्थलों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करने की उम्मीद है।

गांव मृतकों के शोक में डूबा हुआ है, वहीं शोक संतप्त परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने और घायलों को उचित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

मानसून के आगमन के साथ ही मध्य भारत के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश और 70 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं।

--आईएएनएस

एमएस/