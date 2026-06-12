छत्तीसगढ़: गरियाबंद में ओडिशा बॉर्डर पर सागौन तस्करी का बड़ा खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

गरियाबंद, 12 जून (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ की गरियाबंद पुलिस ने ओडिशा सीमा के नजदीक सागोन लकड़ी की तस्करों को लेकर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अभियान के दौरान, 7 आरोपी भागने में सफल रहे। प्रारंभिक जांच में आरोपियों के ओडिशा के तस्कर गिरोहों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं।

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अधिकारियों ने बताया कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से सागौन की लकड़ी को अलग-अलग स्थानों पर छिपा दिया था। कुछ लकड़ियां तालाब में फेंकी गईं, जबकि कई हिस्सों को घर के आंगन और बाड़ी में गड्ढे खोदकर ढक दिया गया। वन विभाग की डॉग स्क्वाड की मदद से इन छिपाई गई लकड़ियों का पता लगाकर उन्हें जब्त किया गया।

जांच टीम ने कुल चार आरोपियों से अवैध सागौन लकड़ी जब्त की, वहीं तीन अन्य आरोपियों के पास से वन्यप्राणी साही (अनुसूची- 2) के अवयव और शिकार में उपयोग होने वाले फंदे बरामद किए गए। इसके अलावा, मौके से आरा मशीन और तीन बड़े हाथ के आरे भी जब्त किए गए।

वन विभाग के अनुसार, आरोपियों के घरों से सागौन से बने सोफा सेट समेत अन्य फर्नीचर भी बरामद हुए हैं, जिससे अवैध लकड़ी के उपयोग और फर्नीचर निर्माण के नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है।

वन अपराध प्रकरण के तहत अलग-अलग मामलों में कार्रवाई दर्ज की गई है। गरियाबंद पुलिस को सूचना मिली थी कि परिक्षेत्र दक्षिण उदंती (कोर) के साहेबिनकछार गांव में सागौन स्लीपर रखा गया है। इसके बाद 5 जून को विघाधर नाम के व्यक्ति के यहां पुलिस टीम ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी मिली।

वहीं, 9 जून को की गई संयुक्त कार्रवाई में कई संदिग्धों के घरों की तलाशी ली गई, जिनमें से कुछ स्थानों पर भारी मात्रा में सागौन स्लीपर और अन्य लकड़ी मिली। वन विभाग ने बताया कि कुल मिलाकर लगभग 193 नग सागौन स्लीपर और करीब 4.56 घन मीटर लकड़ी जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपए आंकी गई है।

अधिकारियों के अनुसार, मामले में आगे की जांच जारी है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।

--आईएएनएस

डीसीएच/