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भारत समाचार

छात्रों का इस्तेमाल कर रहे राहुल गांधी, विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए गृह मंत्री तैयार : भाजपा

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नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। संसद में केंद्र और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर 'अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए छात्रों का इस्तेमाल करने' का आरोप लगाया। साथ ही, पार्टी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के आंदोलन पर 'विस्तृत चर्चा' के दौरान जवाब देने के लिए पहले ही तैयार हैं।

विपक्ष 20 जुलाई को 'संसद चलो' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस बर्बरता को लेकर केंद्रीय मंत्री शाह से जवाब की मांग कर रहा है।

विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "हमने सोमवार को कहा था कि केंद्र सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, और हमने जवाब भी तैयार कर लिया था।"

किरेन रिजिजू ने संसद भवन के बाहर कहा, "गृह मंत्री भी चर्चा का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमने यह भी कहा था कि सरकार सिर्फ बयान ही नहीं, बल्कि पूरी चर्चा करने को भी तैयार है, भले ही इसमें दो दिन लगे। हमने उठाए गए हर बिंदु का जवाब देने का भी भरोसा दिलाया था क्योंकि विरोध प्रदर्शन के कई पहलू हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस भाग गई।"

इसी तरह की बात दोहराते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "सरकार और स्पीकर कई दिनों से कह रहे हैं कि वे चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं चाहता। वह सिर्फ हंगामा करना चाहता है। उन्हें जवाब नहीं चाहिए। विपक्ष अराजकता चाहता है, याचिकाओं पर हस्ताक्षर करना चाहता है, गरीबों के लिए बना पैसा लेना चाहता है, और उन्हें कोई शर्म नहीं है।"

सिंह ने झारखंड विरोध प्रदर्शन को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा।

राहुल गांधी पर 'दोहरा रवैया' अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, "यह तो (जेएमएम के नेतृत्व वाली) झारखंड सरकार से समर्थन वापस लें, हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाएं, या विपक्ष के नेता (लोकसभा में) के पद से इस्तीफा दें।"

भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि विपक्ष, खासकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों का इस्तेमाल मोहरे के तौर पर कर रहे हैं।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "संसद में बाधा डालकर और कामकाज रोककर वे विनाशकारी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी झारखंड में भी ऐसा ही कर रहे हैं। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं और छात्रों का मुद्दा उनमें सबसे अहम है। किसी भी पार्टी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।"

राहुल गांधी का जिक्र करते हुए सूर्या ने कहा, "अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति करना बंद करें और अपनी राजनीति के लिए छात्रों का इस्तेमाल करना बंद करें।"

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी