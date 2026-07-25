छात्र आंदोलन खत्म करने में पीएम मोदी के संवाद कौशल की बड़ी भूमिका: हर्ष मल्होत्रा

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने शनिवार को कहा कि परीक्षा अनियमितताओं को लेकर छात्रों के आंदोलन का समाधान खोजने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और संवाद कौशल की देश सराहना कर रहा है।

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मल्होत्रा ​​ने कहा कि छात्र आंदोलन के समाधान की प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री ने जिस तरह से युवाओं से सुझाव मांगे, वह अभूतपूर्व था, और इस मुद्दे के समाधान के बाद युवाओं के बीच प्रधानमंत्री की छवि और भी मजबूत हुई है।

उन्होंने आगे कहा कि देश के युवा कल भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े थे, आज भी उनके साथ खड़े हैं और भविष्य में भी उनके साथ खड़े रहेंगे क्योंकि उन्होंने युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा किया है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी नेताओं, विशेषकर आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी द्वारा छात्र आंदोलन को हिंसक बनाने के इरादे से दिए गए भड़काऊ भाषणों ने देश की जनता और युवाओं के सामने उनका असली चेहरा उजागर कर दिया है।

मल्होत्रा ​​ने आगे कहा कि जंतर-मंतर क्षेत्र में पुलिस की चेहरे की पहचान प्रणाली (फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम) के माध्यम से 2,500 से अधिक आपराधिक चेहरों की पहचान से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपराधिक तत्वों ने आंदोलन में खतरनाक रूप से घुसपैठ की थी।

उन्होंने कहा कि पूरे आंदोलन के दौरान यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा था।

उन्होंने कहा कि जहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा से समझौता करने में जरा भी संकोच नहीं किया, वहीं केजरीवाल शुरू से ही जंतर-मंतर पर अशांति फैलाने में लगे रहे।

शुक्रवार शाम को केजरीवाल द्वारा 'पुलिस आज रात विरोध स्थल को हटा देगी' का दावा करते हुए एक झूठा वीडियो पोस्ट करने के तरीके से यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें छात्रों की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि, वे केवल हिंसा भड़काना और केंद्र सरकार को बदनाम करना चाहते थे।

--आईएएनएस

एमएस/