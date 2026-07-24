छात्र आंदोलन के समर्थन में सब-इंस्पेक्टर के इस्तीफे का वायरल दावा फर्जी : दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक व्यक्ति के वीडियो में किए गए दावों को गलत बताया। इस वीडियो में व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दी है।

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दिल्ली पुलिस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एक स्पष्टीकरण में कहा, "सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति खुद को दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर बता रहा है और दावा कर रहा है कि उसने हाल ही में चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। यह दावा झूठा है।"

दिल्ली पुलिस ने कहा, "पुलिस के रिकॉर्ड की जांच करने पर ऐसा कोई सब इंस्पेक्टर नहीं मिला जिसकी जानकारी वीडियो में बताए गए विवरण से मेल खाती हो। यह वीडियो झूठा और गुमराह करने वाला है और ऐसा लगता है कि यह जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश है।"

पुलिस ने चेतावनी दी कि "ऐसे फर्जी कंटेंट बनाने, फैलाने या बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता को सलाह दी जाती है कि वे केवल दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और बिना पुष्टि वाले दावों को साझा करने से बचें।"

सोशल मीडिया वीडियो को साझा करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा, "सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर होने और नौकरी से इस्तीफा देने के दावे झूठे, गुमराह करने वाले और बेबुनियाद हैं।"

वीडियो में दिख रहा व्यक्ति दिल्ली पुलिस का कर्मचारी नहीं है। दिल्ली पुलिस जनता से अपील करती है कि वे बिना पुष्टि वाली जानकारी पर विश्वास न करें या उसे साझा न करें और केवल आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें।

इसी क्रम में, दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह भारत में मौजूदा स्थिति का फायदा उठाने के लिए सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने का सुनियोजित अभियान चला रहा है।

पुलिस अधिकारी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश के माध्यम से कड़ी चेतावनी जारी की और समाज में फूट डालने वाला कंटेंट फैलाने में विदेश समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स की भूमिका पर प्रकाश डाला।

अधिकारी ने वीडियो में बताया कि खुफिया टीमों ने 400 से अधिक पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है, जो सक्रिय रूप से गलत बातें फैला रहे हैं। इन अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। इनमें से कई अकाउंट्स पहले 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भी सक्रिय थे, जो बार-बार दखलंदाजी के पैटर्न को दर्शाता है।

अधिकारी ने कहा, "पाकिस्तान भारत में मौजूदा हालात का फायदा उठा रहा है। जानबूझकर अशांति फैलाने के लिए गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ये सोशल मीडिया अकाउंट्स छेड़छाड़ किए गए वीडियो, बिना पुष्टि किए गए दावों और भड़काऊ कंटेंट पोस्ट करके संवेदनशील मुद्दों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका एकमात्र मकसद गड़बड़ी पैदा करना है।

अधिकारियों ने इन अकाउंट्स को ब्लॉक करने और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर इनकी पहुंच को रोकने के लिए कदम उठाए हैं।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी