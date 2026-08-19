चेन्नई में दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की होगी बैठक, अमित शाह करेंगे अध्यक्षता

चेन्नई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार शाम चेन्नई पहुंचेंगे और गुरुवार को कोवलम में होने वाली 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय इस हाई-लेवल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। उनके साथ अन्य दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे।

यह बैठक चेंगलपट्टू जिले के कोवलम में ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित एक लग्ज़री होटल में होगी।

गृह मंत्री शाह के नई दिल्ली से शाम 4.50 बजे एक विशेष विमान से रवाना होने और शाम 7.40 बजे चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। हवाई अड्डे पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और बीजेपी पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से कोवलम जाएंगे, जहां वे कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करने से पहले रात भर रुकेंगे।

मुख्यमंत्री विजय के अलावा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी भी इस चर्चा में भाग लेंगे।

बैठक में भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय आमतौर पर राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए हर साल दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक बुलाता है। हालांकि, 2022 के बाद से यह कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, जिससे गुरुवार की चर्चा और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

बैठक में राज्यों के बीच सहयोग, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, बुनियादी ढांचे के विस्तार, पानी के बंटवारे की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन पर चर्चा होने की उम्मीद है।

अपराध रोकने के उपाय, कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और सीमा से जुड़े विवादों को सुलझाने के मुद्दे भी एजेंडे में प्रमुखता से शामिल हो सकते हैं।

कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहे मतभेदों के बीच यह कॉन्फ्रेंस खास महत्व रखती है। उम्मीद है कि इससे दोनों राज्यों को अपना पक्ष रखने और केंद्र की देखरेख में तालमेल बेहतर बनाने के उपाय खोजने का मौका मिलेगा।

अधिकारियों के परिषद की पिछली बैठकों में लिए गए फैसलों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और ऐसे मुद्दों की पहचान करने की भी संभावना है जिन पर केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत है। चेन्नई एयरपोर्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफिले के रास्ते और कॉन्फ्रेंस वाली जगह के आस-पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ईस्ट कोस्ट रोड पर अहम जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले ट्रैफिक व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

--आईएएनएस

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