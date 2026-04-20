Chandrababu Naidu Birthday : प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम चंद्रबाबू नायडू को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, कहा- आंध्र प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने बधाई दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है, "आंध्र प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री और मेरे अच्छे मित्र श्री चंद्रबाबू नायडू को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सभी क्षेत्रों में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ईश्वर उन्हें जनता की सेवा के लिए एक लंबा और स्वस्थ जीवन प्रदान करें।"

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने एक्स पोस्ट पर लिखा है, "मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री के रूप में शासन-प्रशासन के अपने व्यापक अनुभव के साथ चंद्रबाबू नायडू ने अपनी दूरदृष्टि के बल पर राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर करने की एक बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। राजधानी के निर्माण और पोलावरम परियोजना को पूरा करने जैसे लक्ष्य निर्धारित किए हैं। राज्य को निवेश के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करके, वे युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी के अवसरों में वृद्धि कर रहे हैं। चंद्रबाबू के प्रशासन के अंतर्गत जो 'सुशासन' के नारे को यथार्थ में बदलने के लिए निरंतर प्रयासरत है, आंध्र प्रदेश सभी क्षेत्रों में अग्रणी स्थान पर होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे चंद्रबाबू नायडू को उत्तम स्वास्थ्य और अपार सुख-समृद्धि प्रदान करें।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरिदीप सिंह पुरी ने एक्स पर पोस्ट किया है, "वरिष्ठ एनडीए नेता और आंध्र प्रदेश के गतिशील मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बधाई देते हुए पोस्ट किया है, "आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! आपके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं!"

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी एक्स पर लिखा है, "आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सर्वशक्तिमान से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और जनसेवा के क्षेत्र में निरंतर सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में आंध्र प्रदेश विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करे।"

गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद 1970 के दशक में इंडियन यूथ कांग्रेस के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। वे बहुत जल्द ही लाइमलाइट में आ गए। 1978 में उन्होंने चंद्रगिरी से अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता और राज्य मंत्रिमंडल में सेवा दी। शुरुआत में कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के बाद 1980 के दशक की शुरुआत में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के चलते नायडू बाद में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना अभिनेता से राजनेता बने एन.टी. रामाराव ने की थी।

टीडीपी को मजबूत बनाने में नायडू ने पार्टी के अंदरूनी संकटों के दौरान एक अहम भूमिका निभाई। 1995 में उन्होंने पार्टी की कमान संभाली और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में आर्थिक सुधारों, तकनीकी प्रगति और प्रशासनिक दक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। अपनी कॉर्पोरेट-शैली की शासन व्यवस्था के लिए जाने जाने वाले नायडू ने "सीईओ सीएम" के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने निवेश आकर्षित करने और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया।

--आईएएनएस