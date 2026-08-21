चंडीगढ़ भाजपा कार्यालय को धमकी भरा ई-मेल, 21 अगस्त को बंद नहीं करने पर धमाके की चेतावनी

चंडीगढ़, 21 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कार्यालय को धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। ई-मेल में 21 अगस्त को बंद के दौरान खुले रहने वाले शहरों में बम धमाके करने की धमकी दी गई है। इसके अलावा 31 अगस्त को स्कूल बंद रखने और एक शख्स को याद करने की बात कही गई है। धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, भाजपा के चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कार्यालय के आधिकारिक ई-मेल पर यह धमकी भेजी गई। मेल में 21 अगस्त को पंजाब बंद रखने की बात कही गई है। साथ ही कथित तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि बंद का पालन नहीं किया गया तो चंडीगढ़ समेत कई जगहों पर धमाके किए जाएंगे।

धमकी भरे ई-मेल में 31 अगस्त को स्कूल बंद रखने का भी जिक्र किया गया है। मेल में कुछ खालिस्तानी संगठनों और व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किए जाने की बात सामने आई है। साथ ही शहीद दिलावर सिंह बब्बर को याद करने की अपील की गई है।

ई-मेल मिलने के बाद भाजपा कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियां ई-मेल की सामग्री, भेजने वाले की पहचान और धमकी की वास्तविकता की जांच कर रही हैं। शुरुआती तौर पर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ई-मेल किस स्थान या सिस्टम से भेजा गया और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं।

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां धमकी को गंभीरता से लेते हुए कार्यालय और आसपास के इलाके की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रही हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ-साथ ई-मेल के तकनीकी स्रोत की भी जांच की जा रही है।

जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि धमकी केवल डर पैदा करने के उद्देश्य से भेजी गई है या इसके पीछे कोई वास्तविक साजिश है। इसके लिए ई-मेल में इस्तेमाल किए गए शब्दों, संदर्भों और उल्लेखित संगठनों से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है।

अधिकारियों का कहना है कि किसी भी धमकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मामले की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि ई-मेल भेजने वाले की मंशा क्या थी और धमकी कितनी गंभीर है।

फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। धमकी के बाद BJP कार्यालय की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

--आईएएनएस

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